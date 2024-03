Estudantes baianas são selecionadas para o TED-Ed Student Talks | A TARDE

Duas alunas da Pan American School of Bahia (PASB), em Patamares, Salvador, tiveram suas palestras selecionadas para integrar o canal oficial do TED-Ed Student Talks. Com isso, as estudantes Amelie Brissier e Valentina Foppel, ambas do 8° ano do Ensino Fundamental, vão compartilhar suas ideias e perspectivas na plataforma global. As apresentações se sobressaíram entre as mais de 500 submissões de alunos de todo mundo, se destacando nos critérios de clareza, credibilidade, aplicabilidade, impacto, organização e entrega.

Nas palestras, as duas jovens abordam temas relevantes e atuais, transitando desde questões sociais até inovações tecnológicas. Assim, Amelie falou sobre “O efeito da tecnologia em nosso corpo”, enquanto Valentina discorreu sobre “Como o otimismo leva ao sucesso”. As apresentações estarão disponíveis em breve no site do TED-Ed, com acesso gratuito e tradução para vários idiomas.

As alunas contaram com a orientação do docente, Peter Wiggins, que trabalhou juntamente a elas, fornecendo instruções sobre a estrutura das palestras e ajudando a aprimorar as habilidades de apresentação. Sendo assim, garantindo que as suas ideias fossem comunicadas de forma eficaz.

“A PASB é uma comunidade que tem como um dos seus grandes compromissos, a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral dos seus alunos, para que alcancem o máximo dos seus potenciais e sejam protagonistas das suas próprias histórias. Essa conquista também é uma valorização do trabalho que é feito há mais de sessenta anos pela nossa instituição que abre um mundo de possibilidades ilimitadas para os alunos através da aprendizagem sem fronteiras. Além de abrir portas para oportunidades futuras, tanto acadêmicas quanto profissionais, nossas alunas agora terão suas vozes amplificadas e poderão inspirar e influenciar muitas pessoas por toda a parte do mundo”, afirma Peter.