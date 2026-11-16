Agroguerreiras e agroguerreiros: é superação

Meu amigo Eduardo Leduc, lendo meu livro Guerreiros Não Nascem Prontos, sugeriu falarmos de produtoras e produtores como legítimos superantes de crises, ciclos, e de todas dificuldades que tão bem estes últimos 50 anos nos demonstram.

Os pioneiros que encontramos pelo País são bons exemplos de uma legítima saga, desbravando solos inóspitos, como a marcha do Cerrado tão bem explica, para uma frase típica dos anos 70: “Terra de Cerrado, nem dada, nem herdada”. Mas lá fomos, em todos os biomas e nos transformamos neste ano de 2026 no maior agroexportador mundial, superando os EUA.

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Com a ciência, visionários do poder público, o privado, empreendedores e cooperativistas ganhamos respeito de centros avançados de inteligência e estudos das ciências agrárias pelo que aprendemos e ensinamos ao mundo: uma agropecuária agrotropical sustentável, ambiental e com responsabilidade social.

Assisti estudo na França, este ano, com produtores usando saberes de manejo de solo, plantio direto, resiliência, em cooperação com instituições de pesquisa do Brasil, e ouvi deles: “Se vocês não soubessem fazer o que fazem jamais chegariam onde chegaram”.

E daqui para a frente? Leduc me mandou relatório de profunda viagem à China, onde descortina e nos ajuda a eliminar preconceitos, desmistificar barreiras mentais e ver que estamos perante uma “nova China”, e que seus avanços científicos, econômicos, sociais e estratégicos não nos permitem mais olhar para o passado.

Há saltos inimagináveis na genética, técnicas digitais, industrialização e uma cultura de segurança nacional em todos os sentidos. Também nas minhas aulas há 10 anos no MBA Internacional na França, com diplomação dupla aqui (Audencia Nantes, Fecap São Paulo), vejo o aluno jovem chinês com dedicação, foco e aprendizado espetacular, juventude que assimila e adora hábitos clássicos de consumo ocidentais.

E agora? Qual a ligação com os agroguerreiros e guerreiras que nos trouxeram até aqui? Total. Sem coragem de nos organizar em um Plano de Estado, superando divergências ideológicas e egocêntricas, não reuniremos forças privadas avançadas empreendedoras e cooperativistas com os melhores quadros do governo.

E diversificar mercados e fazer negócio com as mais de 700 frentes abertas pelo País em quatro anos é obrigatório: “Agrovendedores”.

O futuro é espetacular quando, por exemplo, parabenizamos aprovação da lei do combustível do futuro (deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania), que permite ver dobrar o agro além do US$ 1 trilhão em 10 anos. Mas precisamos da fibra guerreira agrobrasileira.

Não são mais dores nos calos das mãos, mas exigente pressão científica, social e política, dores dos neurônios. O Plano de Estado é urgente. Reunião e convergência, conflitos fazem parte, mas o bom é lutarmos na mesma fronteira. Guerreiros não nascem prontos. Agroguerreiras e agroguerreiros ganham a guerra superando divisão, polarização, egomidiatização. Superação é a única decisão.

Aqui na Bahia exemplos vivos: Aiba, Faeb, Abapa etc. E uma admirável mulher, símbolo de agroguerreira: Carminha Missio, inspiração sempre. Perdedores são os que brigam entre si. Vencedores, os que aprenderam a lutar juntos: superação.