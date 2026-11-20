Nos anos 1920 marcados pelo preconceito e marginalização da capoeira, mestre Bimba revolucionou seu ensino ao criar a Capoeira Regional, sistematizar métodos de treinamento e demonstrar eficácia dentro e fora das rodas.

Com atuação decisiva na transformação da luta marcial ancestral de uma manifestação perseguida em um símbolo da cultura afro-brasileira, Bimba criou o legado que atravessa gerações e permanece vivo nos mestres que levaram a sua pedagogia da capoeiragem para o Brasil e o mundo.

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Para lembrar o aniversário de nascimento de Bimba em 23 de novembro, aproveitamos o mês da Consciência Negra para revisitar parte de sua história resguardada no acervo de A TARDE.

"No primeiro dia de aula, mestre Bimba segurava a sua mão e te chamava para dentro da roda para ensinar a jogar. Aquilo dizia: aqui você está seguro, aqui você está acolhido, você está aqui comigo e vamos juntos jogar capoeira. Imagine essa sutileza… Todos os alunos que passaram por mestre Bimba não se esquecem desse momento. Eu peguei na mão de mestre Bimba e quem pega na mão de mestre Bimba, pega na fibra mais profunda do seu coração", afirma Hélio Campos, o mestre Xaréu, professor, pesquisador e mestre de Capoeira Regional formado na academia de Bimba e pelo próprio capoeirista lendário.

Filho de Luiz Cândido Machado e de Maria Martinha do Bonfim, Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, nasceu em 23 de novembro, em Salvador. O ano do seu nascimento é motivo de divergência, pois algumas fontes apontam 1899 e outras indicam 1900. Segundo a tradição oral, o apelido "Bimba" surgiu de uma aposta sobre o bebê ser menina ou menino, feita entre sua mãe e a parteira.

Mestre Bimba foi o criador da Capoeira Regional - Foto: Acervo CEDOC A TARDE

Enquanto a mãe acreditava estar esperando uma menina, a parteira afirmava que era menino e na hora do nascimento da criança, teria apontado: “É menino, olha ali a bimba dele!”

O pai de mestre Bimba era batuqueiro e campeão baiano dessa modalidade. O batuque era uma luta ancestral, hoje em desuso, em que um lutador tinha de derrubar o adversário usando um jogo de pernas, explica mestre Xaréu.

O menino Manoel conheceu a Capoeira Antiga ou Angola, por volta dos 12 anos, com o mestre Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana, na Estrada dos Boiadeiros, na Liberdade.

Bentinho, angoleiro, ensinava a “Capoeira Mãe” das rodas de rua, jogo lento, condução ao som de instrumentos e cantigas, movimentos manhosos, furtivos e rentes ao chão.

Aos 18 anos, Bimba começou a ensinar capoeira, mas a sua capoeira era diferente daquela que havia aprendido com seu mestre.

"Naquele período, a capoeira era praticada principalmente nas ruas, sofria forte perseguição policial e estava no Código Penal, o que contribuía para a discriminação contra seus praticantes", explica mestre Xaréu.

De acordo com ele, Bimba afirmava que queria "tirar a capoeira de debaixo do pé do boi", e para isso precisava deixar a luta mais técnica, objetiva e eficiente.

Ele, então, cria a Capoeira Regional, que se consolida no final da década de 1920 com seu jogo rápido, realizado predominantemente de pé e com ênfase na eficácia de golpes como rasteiras, cabeçadas e pontapés.

Quando Bimba cria a Regional, ele quer tirar a capoeira da rua e, portanto, da marginalização que a arte marcial sofria por parte da sociedade e muito por conta do racismo estrutural, que atribuía a prática à vadiagem.

A lei da vadiagem servia para “enquadrar” pessoas negras sem ocupação após a abolição. Correntes de historiadores defendem que a lei era um mecanismo para o Estado se livrar do contingente de pessoas negras que, após o período da escravização, não conseguiam trabalho remunerado e meios dignos de subsistência.

“A Capoeira Angola teria em mestre Pastinha seu grande representante", aponta mestre Xaréu, ressaltando que Bimba, para criar a Regional, observou justamente essa realidade social do período pós-abolição.

"As rodas [nessa época] serviam como forma de ganhar algum dinheiro. Havia demonstrações em que o público lançava moedas na roda e o capoeirista precisava apanhá-las com a boca para provar sua habilidade. Mestre Bimba chamava isso de 'pantomima', por considerar que muitos desses elementos se distanciavam da essência da capoeira, que para ele era uma manifestação de resistência negra, com grande importância social e cultural", continua o professor.

Corpo são e dignidade

Em 1932, Bimba fundou o Centro de Cultura Física Regional, no Pelourinho, atraindo cada vez mais alunos. O primeiro alvará de funcionamento do centro, no entanto, ele recebeu apenas em 23 de junho de 1937. Junto com a abertura de sua academia, o mestre realizava apresentações públicas e demonstrações da Regional dentro e fora da Bahia, junto com os alunos.

Para fazer a divulgação funcionar, ele desafiou vários lutadores, inclusive de outras modalidades, para embates realizados na Praça da Cruz Caída, na Sé, onde havia um ringue. De acordo com relatos, Bimba vencia a maioria das lutas, que se tornaram muito populares e logo atraíram a imprensa.

Nas entrevistas, ele contava detalhes dos golpes, levando ao público mais detalhes sobre a capoeira que havia criado. No início de 1936, ganhou ainda mais notoriedade após se tornar o primeiro campeão de capoeiragem da Bahia.

"É iniciada a peleja com grande superioridade de Bimba que ataca com violência. Bahia [o nome do adversário] procura applicar um rabo de arraia porém a guarda de Bimba está fechada. Em uma preza de pescoço aplicada por Bimba, ambos cahem do ring. A lucta está empolgando apezar da grande superioridade de Bimba. De um certeiro golpe de pé no peito, Bahia vae ao chão cahindo sentado, motivo por que é considerado vencedor da lucta o popular Bimba. Manoel Machado é proclamado primeiro campeão bahiano de capoeiragem, ficando de posse do cinto symbolico", relata A TARDE, em 7 de fevereiro de 1936.

Com o cinturão em uma mão e uma lista de lutas vencidas na outra, a fama de Bimba só cresceu e não demorou para que os lutadores o começassem a desafiar publicamente. Muitos usavam as páginas de A TARDE para isso:

"Recebemos, para publicar: Ricardo Baptista dos Santos, conhecido por Ricardo do Retiro, desafia o sr. Manoel dos Reis Machado, conhecido por Professor ou Mestre Bimba, para uma luta de Capoeira em dia e hora que o mesmo designar", informa a nota publicada em 4 de março de 1936.

As demonstrações públicas de capoeira cresceram, não só por iniciativa do próprio Bimba, mas também por pedidos de outras pessoas e instituições.

"A Diretoria do E. C. Santa Cruz não mede esforços em fazer com que os seus associados tenham mais uma distração aos domingos além das comuns manhãs dos que se dedicam ao remo. Para tal fará realizar em sua sede social, no próximo domingo, 23, pela manhã, uma demonstração de 'Luta Regional Bahiana', comandada pelo técnico e campeão bahiano Mestre Bimba", anunciou A TARDE, na edição de 21 de abril de 1944.

Confira a íntegra:

Mestre de mestres

A Regional tirava a capoeira "de debaixo do pé do boi", como Bimba desejava. Mas não só através das lutas e demonstrações, mas principalmente pelo ensino.

"Há um detalhe muito importante sobre a questão do ensino, pois ele havia começado na Roça do Lobo, no antigo Barris, e já ali alguns alunos de Medicina começaram a procurar por ele. Mas quando ele muda para o Pelourinho, no Maciel de Cima, onde eu mesmo aprendi a Regional, vários alunos da Faculdade de Medicina, principalmente os que vinham de fora, começaram a procurar por ele", diz Xaréu.

Os alunos de fora da Bahia, muitos de estados do Nordeste, mas também do Sul e Sudeste, tiveram um papel importante na popularização da Regional. Foram uma ponte entre Bimba e seus estados de origem, para onde convidaram o mestre para demonstrações em diferentes localidades.

Bimba com seus discípulos e o presidente Getúlio Vargas - Foto: Acervo CEDOC A TARDE

Entre esses alunos, um que se destaca é o cearense José Cisnando Lima [também grafado Sisnando], jovem que havia se mudado para Salvador para estudar na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, hoje pertencente à Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Interessado em aprender capoeira, ele procurou Bimba que, na época, além de mestre de capoeira, exercia diversos ofícios como carvoeiro, doqueiro, roceiro e carroceiro.

"Dizem que Cisnando o encontrou numa carvoaria, todo coberto de carvão, e pediu que lhe ensinasse capoeira. Bimba apontou que ele era branco e Cisnando perguntou se ele o aceitava assim mesmo, no que Bimba afirmou que ele não tinha que aceitar nada, era Cisnando que precisava querer aprender", conta mestre Xaréu.

Bimba não aceitava as pessoas de pronto, primeiro ele realizava um exame de admissão que tinha como principal etapa o chamado "colar da força", um teste de resistência no qual o mestre aplicava uma gravata em quem desejava se tornar seu aluno.

Se a pessoa resistisse por alguns minutos, era aceito. Cisnando resistiu ao teste e acabou se tornando uma figura muito importante na disseminação e popularização da Regional. A partir do teste de admissão, Bimba criou um manual e uma metodologia de ensino, uma de suas grandes contribuições à capoeira.

O mestre também estabeleceu critérios para o perfil dos alunos e sempre perguntava quem eram seus pais, se o candidato estudava, se trabalhava, se tinha carteira assinada. Ele queria apenas estudantes e trabalhadores.

"Não anotava nada, mas observava e entendia quem estava ali. E há um aspecto interessante nisso tudo, pois mestre Bimba fazia essas perguntas num contexto em que o preconceito contra a capoeira ainda era muito forte. Estamos falando aqui de uma classe média que passou a procurar mestre Bimba mesmo em meio às enormes barreiras sociais", reflete mestre Xaréu.

Método e disciplina

Depois do exame de admissão, o aluno iniciava o estudo das sequências de movimentos desenvolvidos por Bimba.

O domínio das sequências era fundamental e o mestre perguntava com frequência aos alunos mais experientes se os iniciantes já haviam aprendido o conteúdo necessário. Somente depois de concluir essa etapa, o praticante estava apto a passar pelos batizados.

O primeiro batismo marcava a entrada oficial na roda. “Mestre Bimba costumava dizer que o capoeirista iria entrar no aço", conta mestre Xaréu.

Homenagem a Mestre Bimba na Câmara de Vereadores de Salvador - Foto: Wilson Besnosik | Acervo CEDOC A TARDE

A expressão referia-se ao som do berimbau. Só depois de demonstrar que dominava os fundamentos é que o aluno podia jogar ao toque do instrumento. O segundo batizado era mais festivo e solene, reunia manifestações da cultura afro-brasileira e era nessa ocasião que o aluno recebia seu apelido ou nome de guerra. E depois é que vinha a formatura, que consistia em uma apresentação.

"Os formandos recebiam medalhas e um lenço de seda, conhecido como esguião, usado no pescoço. Segundo a tradição da época, o tecido de seda teria a capacidade de resistir a golpes de navalha, arma frequentemente associada às disputas de rua", conta Xaréu.

As solenidades de formatura também seguiam um protocolo próprio. Os alunos tinham madrinhas, escolhiam um orador para representar a turma e contavam com um paraninfo.

Com esse conjunto de práticas, Bimba criou uma pedagogia própria, com regras, etapas de aprendizagem, ritos de passagem e cerimônias que ajudaram a valorizar e legitimar a Regional, que se popularizou em meio a uma sociedade ainda muito permeada pelo preconceito, reunindo muitos casos de alunos que iam contra os pensamentos preconceituosos da família.

Mestre Xaréu usa a si mesmo como exemplo. Seu pai, apesar da formação religiosa, era até flexível. Já a mãe era professora e como muitas pessoas de sua geração, tinha preconceito em relação à capoeira. "Uma realidade comum entre os outros alunos de mestre Bimba. Essa é uma história que se repete entre muitos de nós", afirma Xaréu, que aprendeu com Bimba entre 1966 e 1972.

Desafios de luta

Apesar da crescente aceitação, havia muitas críticas de outros esportes de luta em relação à capoeira. Se no início, atletas das mais diversas lutas desafiavam Bimba, não demorou para que esses representantes das "artes marciais oficiais" listassem quais golpes da capoeira seriam vetados nos desafios. Esse e outros aspectos irritaram Bimba, que passou a recusar os desafios públicos.

Entre os motivos de suas recusas estava o fato de ele não considerar a Regional apropriada para exibições em ringues.

"Pois não possue as palhaçadas e falsas quédas espetaculares de alguns lutadores, o que o nosso público conhece tão bem e do qual já está cansado", declarou ele em uma carta que enviou ao A TARDE, publicada em 14 de setembro de 1950. A carta respondia um desafio que o lutador de luta livre Renê Bastos havia publicado no jornal dois dias antes.

Bimba explica na carta que a Regional se apresenta mais como uma "perigosa arma de defesa pessoal", mortal na maioria dos golpes e bastante eficiente em manter a integridade física.

Ainda assim, atletas de outros tipos de luta propunham desafios, mas limitando os movimentos dos capoeiristas, "com a proibição de quase todos os nossos golpes, à exceção de uns 5 ou 6", ressalta o mestre, trazendo como exemplo uma excursão que seus discípulos haviam feito a São Paulo dias antes. A maioria deles havia vencido, mas a restrição de golpes marcou as lutas.

"Vale salientar que essas foram realizadas frente a praticantes de luta-livre, que chegaram ao cumulo de colocar um elemento de 105 quilos para enfrentar um aluno meu de apenas 68", afirmou Mestre Bimba.

Com as reclamações listadas, Bimba finalizou a carta afirmando que aceitava o desafio, mas sob condições.

"Como Mestre e Campeão que sou, tenho obrigação de dar um bom espetáculo ao público. Enviarei um aluno meu para enfrentá-lo e saber se ele vale mesmo tanto quanto diz. Caso ele vença meu aluno numa luta honesta, eu irei pessoalmente enfrentar o sr. Renê e, apesar de meus 50 anos de idade, tenho certeza absoluta de que mostrarei ao mesmo que a cigana o enganou quando lhe disse que capoeira é brincadeira de menino de rua. Vale salientar que essa luta será realizada sem colchões ou lonas, estilo 'Vale Tudo' e sem proibição de qualquer golpe", finalizou Bimba na carta.

Apesar dos problemas que enfrentava com os desafios propostos, as apresentações e demonstrações continuaram.

Uma das mais importantes aconteceu em 1953, para o então presidente da República, Getúlio Vargas, que após assistir ao jogo de Mestre Bimba, segundo a tradição oral, teria declarado que a capoeira era "o único esporte verdadeiramente nacional". Esse reconhecimento presidencial foi um marco importante para a capoeira no geral.

Mudança para Goiânia

Em 1972, Bimba realizou a última formatura no Centro de Cultura Física Regional, no Pelourinho, e no ano seguinte se mudou para Goiânia (Goiás), a convite de Osvaldo de Goiânia, seu aluno. Lá, ele abriu outra escola de capoeira.

"Ele tinha condição de oferecer ao mestre Bimba uma boa academia, novos alunos e espaços grandiosos. O que ele [Bimba] disse para todos nós foi que, apesar de todo o uso da imagem dele para a divulgação das manifestações culturais da Bahia, ele não tinha apoio financeiro do governo e queria uma aposentadoria. Ele então vendeu a academia para mestre Vermelho e se mudou com a família em 1973", conta mestre Xaréu.

Em 5 de fevereiro de 1974, Mestre Bimba morreu após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o popular derrame, aos 74 anos, em Goiânia. O curto período na cidade foi o suficiente para ele ensinar inúmeros discípulos.

Hoje, os descendentes desses primeiros mestres formados por Bimba na Bahia e em outros estados mantêm o legado da Capoeira Regional.

"Mestre Bimba é a grande personalidade que expandiu a capoeira para o mundo. Agora, nesse momento, existem pessoas falando sobre mestre Bimba ou dando aula de Regional no Brasil e no mundo. O percurso que ele tomou com a capoeira foi de resistência e valorização de uma manifestação afro-baiana, trazendo outras manifestações no reboque. Falar de capoeira e mestre Bimba no mês da Consciência Negra é importantíssimo, pois traz para a sociedade uma mensagem de resistência, perseverança e o valor da transmissão de conhecimento de uma história que precisa sempre ser contada", afirma mestre Xaréu.

*Com a colaboração de Tallita Lopes

*Os trechos retirados das edições históricas de A TARDE respeitam a grafia da época em que as reportagens foram originalmente publicadas

*Material elaborado com base no acervo do CEDOC A TARDE