Enquanto o Brasil enfrenta a inexistente seleção de Singapura, os grandes times europeus disputam a Liga das Nações. A goleada sobre o Singapura por 7x0 só serve para estatísticas contarem uma mentira e para a CBF faturar uma enorme quantia. As seleções da América do Sul, Central e da América do Norte poderiam também organizar uma Liga em vez de disputarem amistosos contra fraquíssimos adversários.

Vinicius Junior e a importância da preparação psicológica

Após a derrota para o Japão por 3x2, Vinicius Junior foi sincero ao reconhecer que não se preparou bem após o mundial para desfrutar de outros desejos. Não ter ótimas condições físicas é diferente de não ter vontade para atuar na seleção. Por isso, é necessária a presença constante de uma psicóloga ou psicólogo. Jovens atletas são estimulados por outros prazeres.

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Cristiano Ronaldo e Messi ficam fora, e Jorge Jesus muda Portugal

Pela primeira vez, Cristiano Ronaldo e Messi, os dois maiores craques dos últimos 15 a 20 anos, estão fora de suas seleções. Jorge Jesus, que dispensou Neymar do time árabe por achar que ele está decadente, se libertou de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Foram decisões técnicas e por vaidade.

Jorge Jesus assumiu o comando da seleção e fez outras mudanças, como a escalação de um volante mais recuado para proteger a defesa (Palhinha ou Rubens Neves). Com isso adiantou Vitinha e barrou João Neves, que costuma entrar no segundo tempo no lugar de Vitinha. Os dois brilham juntos no PSG, bicampeão da Europa, além de terem formado nos últimos anos uma excelente dupla na seleção.

França, Itália e Inglaterra mostram diferentes caminhos táticos

A Itália, depois de surpreender e vencer a França foi goleada por 4x1 pela Bélgica. A Itália possui bons jogadores, mas há muito tempo não forma um craque do nível dos melhores do mundo na posição como era frequente no passado.

A França, comandada por Zidane, possui vários craques no ataque, mas tem uma dúvida estrutural parecido com o da seleção brasileira, se escala muitos jogadores de enorme qualidade no ataque ou se fortalece o meio campo para ter mais domínio da bola e controle do jogo.

Enfim, a Inglaterra possui um timaço, no nível de Espanha e França. Na vitória por 3x2, os ingleses, enquanto tiveram os onze jogadores, marcaram por pressão em bloco e não deixaram os franceses ficarem com a bola, o que mais gostam. Assim fizeram três gols e a França só reagiu depois que ficou com um jogador a mais. A Inglaterra possui três craques que estão entre os melhores do mundo (Kane, Bellingham e o meio-campista Rice).

Espanha sente falta de Rodri e precisa de Pedri

A Espanha sentiu muito a falta do meio-campista Rodri, que além de excelente defensor é o elo de ligação entre a defesa e o ataque com seus ótimos passes. Embora Fabian Ruíz seja um ótimo jogador, Pedri não pode ficar de fora da equipe.

A marcação por pressão expõe as dificuldades do futebol brasileiro

A marcação por pressão bem feita é hoje uma das mais importantes qualidades estratégicas de uma equipe. A seleção e os times brasileiros, além de não terem esta virtude, possuem muitas dificuldades de ficar com a bola quando são pressionados pelos adversários. Foi o que aconteceu na derrota para o Japão.

Evidentemente, não é possível marcar por pressão durante os noventa minutos, o que torna necessário alterna-la com a marcação mais recuada. Porém, o momento de mudar não deve ser programado antes do jogo, e sim pelos jogadores durante a partida. É a inteligência, a consciência coletiva.