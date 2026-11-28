JULY
Democracia e Justiça II reúne Taurino Araújo, Eugenio Zaffaroni e Guilherme Carvalho em animado intervalo no TJBA
Confira a coluna July deste sábado, 28
Taurino Araújo, poeta, pensador, advogado criminalista e artista visual, cuja obra e vasta fortuna crítica internacional ampliam seu legado literário perpétuo e enriquecem o patrimônio da cultura brasileira, em um alegre colóquio com Guilherme Carvalho, do TJBA, e o jurista Eugenio Raúl Zaffaroni. Três vozes em campanha perene pela dignidade humana e pela tradição jurídica da Bahia, do Brasil, da Argentina, da América Latina e do mundo.
O evento “Democracia e Justiça II” teve como destaque Eugenio Raúl Zaffaroni, uma das maiores autoridades mundiais do Direito Penal e ex-ministro da Suprema Corte da Argentina. Sua presença conferiu dimensão internacional ao debate sobre os desafios contemporâneos da democracia e do Poder Judiciário diante das transformações sociais.
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Promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), em 24 de novembro de 2026, no Auditório Desembargadora Olny Silva, o evento celebrou os 18 anos da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp), dirigida pelo desembargador Geder Luiz Rocha Gomes.
Durante o intervalo com Guilherme Carvalho e Zaffaroni, foi rememorada a trajetória acadêmica de Taurino Araújo na Argentina, terra natal do ex-ministro, onde o jurista baiano realizou seu badalado Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, na Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).
O encontro reafirmou os laços intelectuais entre a Bahia e a Argentina, no horizonte de uma tradição jurídica latino-americana comprometida com a democracia, a justiça e a dignidade da pessoa humana.