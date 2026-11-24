Intercâmbio internacional

Salvador representa o Brasil na Missão Inversa do Setor de Turismo Inteligente, de 22 a 27, na Espanha. A capital baiana participa por meio de Robspierre Valcacio, diretor-geral de Planejamento, Inteligência e Inovação Turística da Secult, em agenda de intercâmbio sobre inovação, tecnologia e gestão de destinos. A missão também destaca os avanços da cidade rumo à certificação como Destino Turístico Inteligente.

Internacional

Os médicos Claudia Lacerda, Glauber Branco e Lucila Andrade, do Núcleo GAB – Medicina Integrada, participam, em São Paulo, do 11º Congresso Internacional de Longevidade e Terapias Integrativas. O encontro reúne referências nacionais e internacionais para discutir avanços da medicina de precisão, saúde metabólica, equilíbrio hormonal e longevidade.

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Claudia Lacerda, Glauber Branco e Lucila Andrade durante congresso internacional de longevidade, em São Paulo. - Foto: Divulgação

Nova fase

Sílvio Batalha inicia um novo desafio à frente da diretoria de uma instituição sem fins lucrativos, após trajetória de assessoria nas esferas municipal, estadual e federal e atuação em empresas nacionais e estrangeiras. “É o recomeço de uma nova batalha”, define. Ele também celebra os dez anos de adoção da Praça Engenheiro Carlos Batalha, espaço que homenageia seu pai e cuja conservação acompanha de perto.

Sílvio Batalha celebra novos desafios. - Foto: Divulgação

Perspectivas

O Summit Made in Bahia reuniu lideranças empresariais, especialistas e representantes do poder público para debater os cenários político e econômico e as perspectivas da Bahia para 2027. Promovido pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem e Zum Brazil Eventos, o encontro anunciou ainda a próxima edição, em junho de 2027, e o Prêmio Made in Bahia, dedicado ao reconhecimento de lideranças dos setores público e privado.

Tuca Zamaroni, Eduardo Mariano, Paulo Lacorte e Paula Falcão. - Foto: Divulgação

Lançamento

Gilson Freitas e Rôni Cézar, idealizadores do Camarote Ondina, apresentam as novidades para o Carnaval 2027 no próximo dia 25, em encontro com convidados, artistas e imprensa, no rooftop do Pier 345, na Barra. Em sua quarta edição, o espaço retorna ao circuito Dodô, no Hotel Atlantic Towers, com serviço All Inclusive e vista privilegiada para os trios elétricos.

Gilson Freitas e Rôni Cézar apresentam novidades do Camarote Ondina para o Carnaval 2027. - Foto: Divulgação

Degustações especiais

A Cork Wine Lab, na Pituba, dá sequência à sua agenda de degustações especiais amanhã, com uma seleção de seis Barolos da tradicional região italiana do Piemonte. À frente do espaço, Frederico Poli investe em experiências que valorizam a cultura e a diversidade do vinho, reunindo apreciadores em torno de encontros exclusivos. Mais informações e reservas pelo Instagram da casa.

Frederico Poli investe em experiências exclusivas para os apreciadores da cultura do vinho. - Foto: Divulgação

Natal GoldKo

Gislene Ribeiro celebra o primeiro Natal da GoldKo no Salvador Shopping com uma coleção inspirada nos símbolos e sabores da temporada. A seleção reúne figuras natalinas, Calendário do Advento, panettone e chocolates zero adição de açúcares, em uma proposta que acompanha o clima de celebração e os tradicionais encontros de fim de ano.

Gislene Ribeiro apresenta a coleção de Natal da GoldKo no Salvador Shopping. - Foto: Divulgação

Independência

A história de Itaparica se encontra mais uma vez com a tradição popular em uma das celebrações mais importantes do calendário cultural do verão baiano. A cidade já está em contagem regressiva para comemorar, em janeiro de 2027, os 204 anos de Independência, com cinco dias de programação que vão reunir manifestações cívicas, religiosas e culturais.

“100” Dias

A Praia da Espera, em Itacimirim, litoral norte baiano, entrou para a história da navegação em 18 de setembro de 1984, quando Amyr Klink concluiu sua travessia solitária a remo pelo Atlântico Sul, após 100 dias no mar. Quatro décadas depois, a chegada do filme 100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha e inspirado no livro Cem Dias entre o Céu e o Mar, resgata a façanha e desperta o interesse pelo destino que marcou o fim da expedição.

Teatro

A Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho, recebe, de 27 a 29 de novembro, o Encontro de Teatro Lambe-Lambe, linguagem artística criada na Bahia, em 1989, por Denise Di Santos e Ismine Lima. Idealizado pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas, de Brasília, o evento reúne 15 espetáculos em miniatura, teatro de bonecos, pocket show e aula magistral, celebrando a criatividade e a força dessa expressão cênica.

Aniversários

Hoje (24): João Eça Pinheiro, Humberto Duder Peixoto, Suzana Perazzo Almeida, Silvio Tudela, Marcos Gordilho.

Amanhã (25): Rose Mary Azevedo, Maria Romilda Maltez, João Jorge Gattai Amado, Gina Dantas, Guga Isensee, Monique Mello, Augusto Moniz Barreto Lisboa, Chico Kertesz, Larissa Fialho, Nubia Mendonça.