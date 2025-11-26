‘Os Comunistas Estão Chegando’, a nova incursão de Emiliano José

Emiliano José, aos 81 anos, bota na praça o 17º livro - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

'Os Comunistas Estão Chegando' é a nova incursão de Emiliano José. Integrante da Ação Popular, a AP, um movimento guerrilheiro de esquerda, Emiliano José da Silva Filho, o Emiliano José, saiu de Jacareí, em São Paulo, para vir a Salvador cumprir missão, aos 22 anos.

Aqui, foi preso na Praia da Ribeira, e na PF perguntou ao coronel Arthur de Carvalho: "O que eu estou fazendo aqui?". A resposta foi dura: "Você vai ver já, fdp!".

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi torturado, quase dado como morto, e ficou na cadeia por quatro anos. Ao sair, tornou-se jornalista, trabalhando inicialmente na Tribuna da Bahia e depois no Jornal da Bahia, além de vários outros veículos. Construiu também sólida formação acadêmica, com mestrado e doutorado.

É na pegada dos porões da ditadura militar e cercanias que ele também virou escritor, com 16 livros publicados, sendo o mais famoso Lamarca, o Capitão da Guerrilha. Hoje, ele lança o 17º no Museu de Arte da Bahia, na Vitória (17h30), Os Comunistas Estão Chegando.

Dessa vez, Emiliano focou nos documentos que o Serviço Nacional de Informações, o SNI, produziu a partir das redações da Tribuna e do Jornal da Bahia, relacionando 18 jornalistas suspeitos pela ditadura.

Entre eles, estão Jadson Oliveira, Alex Ferraz, José de Jesus Barreto, Quintino de Carvalho, Césio Oliveira, Gustavo Falcon, Aécio Pamponet, Oldack Miranda, Othon Jambeiro, João Carlos Teixeira Gomes e Sóstrates Gentil. Questionado sobre quem ele acha que estava infiltrado pelo SNI espionando as redações, Emiliano responde: "Aí eu não arrisco. Correria o risco de cometer injustiças."

Marcha dos Deputados adia os novos empréstimos de Jerônimo

A 1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais, realizada em Brasília, acabou atrasando pelo menos em um dia o andamento de três pedidos de empréstimo de Jerônimo na Alba.

A votação seria ontem, mas foi adiada para hoje. São dois pedidos de urgência para dois empréstimos, um de R$ 650 milhões junto ao Banco do Brasil e outro de R$ 300 milhões na Caixa Econômica Federal, mais R$ 2 bilhões do Banco do Brasil, cuja urgência foi aprovada na semana passada.

Os deputados da oposição que tanto reclamam dos pedidos de empréstimos de Jerônimo que se preparem porque vem mais.

A Bahia já tinha alta capacidade de endividamento, que ficou mais alta depois que os governos de Michel Temer e Bolsonaro perseguiram Rui Costa, não deixando ele tomar empréstimos. Jerônimo herdou mais essa.

Alba debate os efeitos da seca

Uma sessão conjunta das comissões de Agricultura e de Infraestrutura, proposta pelo deputado Luciano Araújo (SD), discutiu os efeitos da seca na Bahia na Alba.

O deputado Tiago Correia (PSDB) disse que o resultado é muito nefasto. Segundo ele, "os efeitos de uma seca duram até cinco anos.

Por exemplo, na seca a vaca se alimenta mal e deixa de parir. Só aí lá se vão no mínimo dois anos de espera."

Segundo Ivana, mulheres lutam para ampliar espaço

Presente em Brasília na Marcha dos Deputados Estaduais ontem, ao lado dos colegas Fabíola Mansur (PSB), Fátima Nunes (PT), Olívia Santana (PCdoB) e Samuel Júnior (Republicanos), a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD) aproveitou o Fórum Nacional de Mulheres Legisladoras, realizado simultaneamente, para assinar a Carta das Mulheres Parlamentares, que ela descreveu como um grito em favor das mulheres deputadas.

Ivana disse: "Viemos pedir paridade nas eleições, a criação do programa de formação de lideranças femininas, mecanismos de enfrentamento à violência política de gênero, mais mulheres nos comandos dos partidos. É nossa justa luta."

REGISTROS

João Pinheiro 1: Olindina, no nordeste baiano, chorou a morte de um dos seus filhos mais ilustres, o desembargador João Pinheiro de Souza, também ex-presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

João Pinheiro 2: Figura acessível e bastante afável, João Pinheiro também foi o primeiro juiz da Comarca de Teixeira de Freitas, onde é uma figura bastante lembrada. O sepultamento ocorre hoje (Jardim da Saudade).

Isaac Carvalho: Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro que foi do PCdoB, mudou para o PT, depois para o PSD e ano passado tentou ser candidato até o último minuto, admitiu nas redes que abriu conversas com ACM Neto. E anunciou que só vai se decidir no início do ano que vem. Dizem em Juazeiro que, para o azar dele, o prefeito Andrei da Caixa (MDB) é bem avaliado.

Passo atrás: A Azul, única empresa que opera no aeroporto de Guanambi, anunciou que, a partir de dezembro, o trajeto para Belo Horizonte terá apenas quatro voos, às segundas, terças, quartas e sextas. Quinta e sábado saem do mapa.

*Colaborou Marcos Vinicius