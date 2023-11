Competência e coragem por uma medicina diagnóstica de excelência | A TARDE

As lembranças de 2020 e 2021 ainda estão vivas na memória, quando o mundo superou dificuldades e quebrou paradigmas para enfrentar a Pandemia da Covid-19. Nesse contexto, laboratórios, clínicas e hospitais experimentaram a alta demanda por exames do segmento de Biologia Molecular, mais especificamente o SARS – Covid-19 pelo método RT-PCR, reconhecido como o mais confiável para detectar a doença. A acurácia e velocidade na entrega dos laudos eram determinantes para um melhor desfecho clínico.

Outros exames que fazem parte do rol da biologia molecular são os ginecológicos, bacterianos, respiratórios, infecções sexualmente transmissíveis, arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), pré-natal (Citomegalovírus, Toxoplasmose, Herpes, Sífilis, HIV, entre outros). Em geral os laboratórios e serviços baianos terceirizam para empresas de atuação Nacional, por insuficiência de oferta desses serviços na Bahia.

Casos clínicos são tempo dependente, o que demanda velocidade diagnóstica. O tempo gasto com transporte de amostras, o risco de manuseio e conservação desses componentes em transporte e o método utilizado, fazem diferença na cura de pacientes.

Nesse contexto, o Grupo Meddi e o Safe Diagnósticos unem forças passando a ofertar serviços de análise diagnóstica em Biologia Molecular de humanos, área veterinária e de nutrição. Em primeira mão, apresentamos a Biomolecular e BiomolecularVet, ambas com início da operação prevista para este mês de outubro.

No segmento veterinário através de método que reduz o prazo dos laudos, a equipe do BiomolecularVet considera proporcionar redução de tempo no tratamento dos animais em até 74%, e baixa de 82% nos níveis de sofrimento, segundo pesquisas realizadas junto a tutores e médicos veterinários parceiros.

A expertise do grupo empreendedor, a tecnologia embarcada, o quadro de pessoal técnico com mestres e doutores, garantem os mais elevados níveis de qualidade diagnóstica para as clínicas, hospitais, médicos, veterinários e laboratórios, baianos, aliando a tudo isso, preço competitivo, menor prazo de entrega de resultados e segurança diagnóstica. Uma organização moderna que respira conhecimento e relacionamento.

O Grupo Meddi, desde 1983 vem atuando com clínicas de imagem diagnóstica e laboratório de análises clínicas e está presente em mais de 50 cidades do Estado. O Safe atua desde 2011 em análises clínicas com foco em terceirizações para clínicas, hospitais e UPAs.