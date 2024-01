Desafios da Indústria Baiana em 2023 e Perspectivas para 2024 | A TARDE

Enfim chegamos a 2024, após um 2023 vigoroso e intensamente desafiador. No início deste novo ciclo, é natural nos perguntarmos sobre o que, de fato, conseguimos produzir no ano que passou, mas é igualmente importante lembrar que temos vivido uma gangorra no que tange à economia e ao PIB brasileiro, com retrações e crescimentos. Em 2022, o país cresceu 3% e em 2023, de acordo com o relatório FOCUS, a expectativa do mercado é que cresçamos 2,92%. Para 2024, a Confederação Nacional das Indústrias projeta um crescimento na atividade industrial de 1,7%.

O setor industrial, que representa pouco mais de 26% do PIB nacional (2022), tem conseguido manter-se estável, apontando crescimentos, apesar dos enormes desafios que tem atravessado. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), em outubro/23, foi registrado um crescimento de 7,5% na produção industrial. Todavia, a demanda por máquinas e equipamentos continua apresentando um quadro anêmico, muito em consequência da proibitiva taxa Selic, atualmente de 11,75% ao ano, o que desestimula o apetite do empresariado para contratação de dívidas no curto prazo.

Neste contexto, o Polo Industrial de Camaçari se destaca e tem contribuído intensamente para o crescimento do nosso Estado, contando atualmente com mais de 90 empresas instaladas, empregando diretamente mais de 10.000 colaboradores, de acordo com doados do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – COFIC. Para o biênio 2023/2024, o grande destaque no Complexo Industrial é o lançamento da pedra fundamental da chinesa BYD, maior fabricante de carros de energia limpa do mundo, com investimento previsto de R$3 bilhões.

Mas e enquanto a 2024, o que podemos esperar? Bem, alguns diriam que o melhor momento para investir é quando o mercado se apresenta desafiador. Ou, como disse Jack Welch, “seja ágil e incentive a inovação corretamente”. É através da inovação constante que a ITF Chemical tem crescido e garantido retorno ao acionista. Para 2024, fomos cautelosos na projeção de nossas vendas, que saltarão de atuais 225 toneladas para 227 toneladas. Contudo, nosso resultado crescerá em 53%, suportado por um arrojado plano de investimentos, de olho em oportunidades de mercado que se consolidarão até 2026.

Seja qual for a condição do mar de incertezas econômicas em que vivamos, pense que tão importante quanto executar uma tarefa é o tempo necessário para o seu planejamento adequado e qualificado, garantindo, sempre, coerência nos resultados e transparência no que pretendemos realizar.