AVIAÇÃO E MERCADO
Gol reduz 6 destinos domésticos e ficará sem voos internacionais em Salvador
Companhia aérea alega alta no preço do combustível para cancelar conexões no Nordeste e voos diretos para Buenos Aires
A Gol Linhas aéreas confirmou, à Coluna Nas Nuvens, a suspensão das rotas de Salvador para Aracaju, Petrolina, Campina Grande, Porto Seguro no Nordeste, Curitiba e Porto Alegre, nacionalmente, além da descontinuidade de todas as ligações internacionais entre Salvador e Buenos Aires com voos próprios. Todas as alterações estão previstas a partir de fevereiro de 2027.
Ainda, a companhia aérea informou sobre a redução de frequências da rota entre Rio de Janeiro – Galeão e Ilhéus, que tem melhores médias de ocupação.
"Em razão dos aumentos sucessivos do preço do combustível de aviação (QAV), que dobrou e representa cerca de 40% dos custos operacionais da Companhia, a GOL está ajustando rotas, com redução e/ou suspensão da operação em alguns trechos. O planejamento de malha é um processo dinâmico e contínuo no setor de aviação comercial e ocorre rigorosamente de acordo com as necessidades da operação como um todo, sem qualquer distinção ou priorização regional por parte da Companhia.", disse a Companhia.
Baixa ocupação em trechos regionais acelera cortes
Dados operacionais de 2026 mostram que as três rotas regionais agora suspensas vinham apresentando resultados relativamente modestos. Entre janeiro e agosto, Salvador-Aracaju registrou ocupação média próxima de 69%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. A ligação com Petrolina ficou em torno de 60%. Já Campina Grande apresentou desempenho ainda mais fraco, com média inferior a 60% em alguns meses.
Já a rota entre Salvador e Porto Seguro apresentou média anual de ocupação de 74%.
Somente as quatro rotas no Nordeste movimentaram 153.825 mil passageiros entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados da ANAC, impacto próximo a 20.000 passageiros mensais.
Já Curitiba e Porto Alegre, possuem ocupações boas, superiores a 80%, porém podem ser consideradas rotas longas, em que os custos de combustível podem ser mais impactantes. Na baixa estação de 2026, os voos operaram apenas uma vez por semana.
Argentina é principal mercado turístico internacional
Ainda, chama bastante atenção, porém, a descontinuidade dos voos próprios Gol entre Salvador e Buenos Aires. A companhia ficará sem voos internacionais próprios em Salvador, portanto. Essa suspensão não parece estar ligada à falta de demanda, a ocupação média em 2026 é superior a 85%.
Na verdade, a Argentina continua sendo o principal mercado turístico internacional para a Bahia. No entanto, a concorrência entre Brasil e Argentina cresceu significativamente nos últimos anos, com muitas companhias realizando a rota.
Para minimizar a perda de conectividade aos passageiros, sobretudo de destinos do Nordeste, a Gol passa a vender ligações para Buenos Aires da companhia Aerolineas Argentinas em seu próprio site.
A GOL mantém uma extensa parceria com a Aerolíneas Argentinas. Desde 2014, as empresas operam sob acordo de codeshare, permitindo a comercialização conjunta de dezenas de destinos em ambos os países. Dessa forma, mesmo sem o voo próprio para Aeroparque, passageiros da GOL continuarão tendo acesso à malha argentina por meio da parceira.
“Clientes da Aerolíneas têm acesso a 75 mercados operados pela Gol, que em contrapartida pode vender bilhetes para 62 mercados atendidos pela empresa argentina”, disse a Gol à Coluna.
Salvador continuará sendo ligada à Argentina, além da Aerolineas, pelo menos com Sky Airlines.
Salvador se consolida como o principal hub nordestino da Gol
Apesar dos cortes de destinos, o momento da Gol em Salvador é positivo e vive uma de suas fases mais positivas dos últimos anos. Como mostramos anteriormente na coluna Nas Nuvens, Salvador consolidou-se como o principal hub nordestino da companhia, concentrando um número expressivo de conexões domésticas e internacionais e desempenhando papel central na estratégia da empresa para a região.
Em janeiro próximo a empresa deve superar as 50 partidas diárias em Salvador, número expressivo em qualquer contexto nacional.
Durante os últimos 5 anos, Salvador exerceu papel fundamental como centro de distribuição de passageiros da Gol no Nordeste, em alguns momentos, ligada a todas as capitais do Nordeste.
Passageiros das cidades Aracaju, Petrolina e Campina Grande utilizavam a capital baiana para acessar outros destinos da malha da empresa, mas poderão acessar Salvador com conexões em São Paulo.
Saída completa de Campina Grande e movimentação da concorrência
A baixa ocupação ajuda a explicar o encerramento da ligação com Salvador, porém há um efeito mais negativo para a cidade paraibana. A suspensão da rota resultará na saída completa da GOL de Campina.
“A rota Campina Grande-Salvador será suspensa a partir de fevereiro de 2027. Portanto, sem voos Gol na cidade paraibana.”, confirmou a Gol à Coluna.
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A saída pode acontecer justamente em um momento de transformação do mercado local campinense. Em 2026, a LATAM iniciou operações em Campina Grande, ampliando a concorrência em um aeroporto onde a presença das grandes companhias sempre foi mais limitada. Além disso, a expectativa para os próximos anos é de fortalecimento da atuação regional da empresa com a incorporação dos novos Embraer E2.
Essas aeronaves possuem características particularmente interessantes para mercados intermediários. Com capacidade menor que a dos Boeing 737, aproximadamente 136 assentos, os E2 permitem ajustar melhor a oferta de assentos à demanda existente, algo especialmente importante em cidades do porte de Campina Grande.
A Latam terá mais espaço para crescer em Campina Grande, quem sabe inaugurando voos ao hub maior, Guarulhos.
Incremento de custos
Sobre o incremento de custos do querosene, proveniente do petróleo, o custo dessa commodity saiu de um patamar de 60 dólares no início de janeiro, para valores superiores a 106 dólares, impactando de fato os custos do combustível.
Em um ambiente marcado por custos elevados, especialmente do querosene de aviação, é natural que companhias aéreas revisem mercados que apresentam menor retorno financeiro.