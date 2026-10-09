GOL e LATAM podem levar jatos ao aeroporto de Barreiras

O Oeste da Bahia poderá ter em 2027 um aeroporto capaz de receber jatos médios da aviação comercial. Depois de anos de limitação de infraestrutura, o Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras, passa por obras que podem habilitá-lo a receber mais voos e mais companhias aéreas, alinhado com a pujança agropecuária da região.

O aeroporto já admite voos comerciais há muitos anos, e as obras o habilitará a receber voos nacionais com aeronaves para até 186 passageiros. Nos últimos anos, o aeroporto tem mantido operações diárias para destinos como Belo Horizonte e Salvador com a Azul, mas apenas com aeronaves turboélices ATR-72, de menores performances e capacidades de passageiros.

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Interesse antigo das companhias aéreas e gargalos estruturais

Na perspectiva de atrair novas companhias aéreas, por exemplo, a Coluna Nas Nuvens teve acesso a materiais da Gol Linhas Aéreas que revelam que, pelo menos desde 2016, a companhia considerava operar nos aeroportos baianos como Vitória da Conquista, Feira de Santana e Barreiras. À época, todos os 3 aeroportos apresentavam limitações de infraestrutura como Seção Contra Incêndio, comprimento de pista de pouso e decolagem, rigidez de pavimento e equipamentos para voo por instrumentos.

Nos últimos 10 anos, apenas Vitória da Conquista se adequou, com um aeroporto novo construído e entregue há alguns anos.

Ainda, segundo o Movimento Decola Oeste, há alguns anos, a Gol enviou uma carta de interesse em voar em Barreiras à Secretaria de Infraestrutura da Bahia, porém, até então, a falta de adequação do aeródromo aos requisitos da aérea travou qualquer previsão de operações.

Ampliação de pista, novo terminal e investimento de R$ 66 milhões

Com o avanço das qualificações de estrutura do aeroporto, entretanto, as perspectivas de voos maiores em aproximadamente um ano, passam a ser reais. O projeto prevê ampliação da pista de pousos e decolagens dos atuais 1.600 metros para 1.950 metros (mantendo largura de 30 metros), mais que suficiente para aeronaves categorias 3C-ANAC, novo e maior pátio de estacionamento de aeronaves, adequações nas pistas de taxiway e implantação de sistemas adicionais de navegação aérea.

Como exemplo do avanço, segundo o professor e entusiasta de aviação José Renato Sena, há poucos dias, iniciaram-se as obras para ampliação da pista do aeroporto de Barreiras.

O pequeno terminal atual, de aproximadamente 600 a 700 m², dará lugar a uma estrutura de aproximadamente 2.160 m². Com a ampliação, o terminal estará habilitado para receber até 300 passageiros por hora, capacidade aproximada de aeronaves como o Boeing 737-Max e o Airbus 320-Neo.

Segundo a Prefeitura do município, o investimento total divulgado pela administração municipal é de R$ 66 milhões, com recursos federais e estaduais.

O prazo para finalização da obra é previsto para início de 2027.

Perguntamos à Gol sobre a perspectiva de anunciar voos para o Aeroporto de Barreiras, mas não recebemos atualização até a publicação da coluna, o espaço continua aberto.

Paratelo com Feira de Santana e novas perspectivas com a Latam

O processo em Barreiras é uma transformação que guarda algumas semelhanças com o processo que vem acontecendo em Feira de Santana.

No caso de Feira, como a coluna mostrou recentemente, a ampliação da pista e as demais adequações aeroportuárias reacenderam o interesse em operações com jatos, inclusive com tratativas envolvendo a LATAM e o Governo da Bahia.

No último dia 08 de outubro, quinta-feira, a Latam anunciou o recebimento do seu primeiro Embraer E2-195 junto à fabricante homônima.

Com a aeronave para 136 assentos, bastante eficiente, destinos regionais como Barreiras podem fazer bastante sentido na malha da companhia nos próximos anos, sobretudo.

Perguntamos a Latam o status de eventuais negociações da companhia com o Governo do Estado para viabilizar voos a Barreiras, mas até a publicação da coluna, não recebemos atualização.

Conexão estratégica com Brasília e inclusão no edital do TCU

Existem, porém, razões para Barreiras merecer atenção dentro dos movimentos recentes da companhia. A localidade do oeste baiano fica a apenas 600km de Brasília um dos maiores hubs da Latam no Brasil e que será sendo fortalecido em conectividade regional com a chegada dos E2.

Assim, uma ligação entre Barreiras e a Capital Federal, que já apresentava voos com a Voepass, por exemplo, pode ser considerada provável.

Outra ligação forte entre o aeroporto de Brasília e o de Barreiras se dará pelo motivo que o aeroporto do Oeste foi incluído há poucos meses no edital de nova concessão do aeroporto Juscelino Kubitschek. Segundo o Tribunal de Contas da União - TCU, o volume de investimento previsto no tempo do contrato (até 2037) é de R$ 144,5 milhões de reais

A informação havia sido apurada pela Coluna em conversa com o Ministro de Portos e Aeroporto Tomé Franca. O edital faz parte do programa Ampliar, no programa de repactuação e reconcessão do aeroporto de Brasília, que deve acontecer até o final de 2026.