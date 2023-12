O Carrasco - Risco Tronox | A TARDE

RISCO TRONOX



Além do reconhecido risco social e ambiental para moradores, vizinhos, fauna e flora, em razão da poluição do ar, água, lençóis freáticos e oceano, dada a sua incompatibilidade com a localidade em que foi instalada, a Tronox apresentou novo risco que assusta os baianos: o econômico. Nos balanços dos últimos meses, a empresa vem retirando capital, o que já reverbera na queda de valor no mercado de ações. Como não existe contingenciamento para o passivo ambiental de realização de um PRAD para recuperar a área em caso de desinstalação, falência ou não renovação das licenças, as chances de mais um desastre perpétuo em Camaçari é grande, como já ocorreu em Santo Amaro.

GRILÃO

Pablo Escobar roubava desde a escola, quando ficou famoso e descobriram o que ele realmente fazia. Seu fim foi triste. Assim podemos fazer uma bela analogia da trajetória do grilo: começou a vida lesando um tio, depois ficou famoso por furtar uma fórmula de detergente, teve ascensão montando uma quadrilha para assaltar um município e agora tenta um golpe internacional. Quando a Receita e a Polícia Federal descobrirem suas atividades empresariais e políticas, o grilo nunca mais bate asas.

O GRILO FUJÃO

Os grilos, periodicamente, em decorrência da combinação de diversos fatores, como a falta de alimentação na área, formam uma geração que é induzida a migrar em busca de alimento. Como espécime raro, depois de devastar o balneário de Praia do Forte, mudou a entrada do local para favorecer seus empreendimentos grilando terra, forçando empresários a comprar reserva ambiental na mão de seus sócios e sugando de forma inescrupulosa a máquina pública e empresarial há 20 anos. Ele agora bateu asas. Já existem sinais de onde esse grilo pretende pousar. Resta saber por quanto tempo a nova morada irá alimentá-lo.

COP 30 - CARBONO ZERO

A pedido da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Presidente Lula solicitou que uma equipe de marqueteiros baianos elabore o título para o COP 30, que será realizada no Estado do Pará. “COP movida a vela”, será a logomarca. É que Marina Silva teve a brilhante ideia de exigir que todas as autoridades e líderes mundiais, além de mega empresários, se dirijam ao Brasil de barco a vela. O Governo Federal planeja, inclusive, fechar todo o espaço aéreo nacional durante o período do evento. A ideia é zerar a emissão de carbono proveniente de voos. Mais uma pérola de Marina Silva.

SOVAQUEIRA

Foi quase perfeita a festa de comemoração dos 50 anos do CEPRAM, realizada no último dia 14 de dezembro. A cerimônia de gala foi linda. Tudo impecável. Houve a entrega do Prêmio Bahia Sustentável e das Medalhas de Mérito Ambiental. Apenas um vacilo foi detectado e a queixa nesse aspecto foi geral. Um Gambá malcheiroso adentrou o recinto e não foi capturado pela Polícia Ambiental. No final, o dono do pequeno animal apareceu e, para variar, estava numa sovaqueira de doer. “Compra um desodorante ali”, gritou um ambientalista revoltado.

CERVEJA PRETA

O prefeito de Maraú, Manassés Souza (Avante), preferiu insistir no erro e bater de frente com a verdade denunciada por esse Carrasco a corrigir o edital de licitação milionário para a destinação de resíduos sólidos do município. O contrato direcionado à empresa Lixo Verde, onde o município garante o pagamento de quase R$1,4 milhão mas não tem nenhuma participação nos lucros, lembra o antigo dizer sobre a parceria com uma famosa marca de cerveja preta, onde a empresa entra com a cara e o povo de Maraú com o restante.

MALVADO, MALVADEZA

Na semana passada chegou ao conhecimento deste Carrasco que o prefeito malvadeza ataca novamente o povo jacobinense. Já não basta o descaso na Saúde, na Educação, no Esporte e em diversas outras áreas que aprontou com suas malvadezas, agora ele, que vai entregar o município mais rico do Piemonte da Diamantina totalmente quebrado. Ele inventou de criar duas novas secretarias para atender aos seus caprichos e ser seus novos puxadinhos, com novos cargos que vão pesar ainda mais a folha de pagamento, que não anda nada boa, por sinal.

CADÊ O SUBSTITUTO?

Foi amplamente notada por este Carrasco e por todos os presentes na Câmara Municipal de Salvador a ausência de um figurão que adora aparecer, mas que esbarra na sua função mor: ser o substituto do chefe. Enquanto o dono da caneta cumpria viagem em outro estado, o substituto precisou se virar em dois para comparecer num enterro e numa sessão especial da CMS. Como não é bom de honrar compromisso, não cumpriu o segundo evento e tomou falta.

MUNIZ, O PUXADOR

Que o presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz, é um grande articulador, este Carrasco já disse aqui. Agora, nos chama a atenção o fato dele ter se transformado num grande “puxador de galera”. Em clara demonstração de força, diferentemente de seu antecessor na presidência, o presidente conquista o apreço de vereadores de governo e de oposição da mesma maneira. A prova foi ele ter conseguido manter, respeitosamente, todos os oposicionistas na sessão que entregou a carta para Salvador ao prefeito Bruno Reis.

MUDOU DE IDEIA

A disputa para vaga deixada pelo conselheiro Fernando Vita, no TCM, vem agitando os corredores da ALBA. Um deputado estadual que no passado presidiu a comissão para extinguir o TCM, vem se colocando como pretenso candidato para cargo pela base governista. Todo mundo quer tirar uma lasquinha da Corte de Contas.

A CONTRA-GOSTO

Na Casa, os deputados torcem a boca com a ideia do PT lançar mais um nome para a vaga, em vista que as duas últimas indicações foram da sigla. Logo, o desejo do partido pode não ser atendido.

INDECISÃO I

Em todas as reuniões do conselho político até aqui, o governador Jerônimo Rodrigues empurrou para sua base a responsabilidade de encontrar um consenso e lançar apenas uma candidatura. Mas toda vez que o Carrasco procura saber sobre as conversas pelo consenso, a resposta é a mesma: “é o governador quem vai decidir”.

INDECISÃO II

Nos bastidores, Jerônimo é visto como um democrata, que não quer impor suas decisões ao grupo. Isso é interpretado como uma qualidade, mas até um certo ponto. No caso dos candidatos de 2024, o que a base quer dele é a palavra final. Querem que ele aponte para um postulante e diga “vai ser esse”.

INDECISÃO III

Aparentemente, a decisão sobre o candidato da base para a vaga em aberto no TCM está na mesma situação. O governador quer que a base decida, mas a bancada do governo na ALBA está à espera da manifestação do governador. Pelo menos Jerônimo assume que está participando das conversas.

DE OLHO NA COMPOSIÇÃO I

O deputado estadual Leandro de Jesus lançou sua pré-candidatura à prefeitura de Lauro de Freitas. Segundo ele, é a única frente de direita na cidade, que hoje é governada pela petista Moema Gramacho. Boa parte da oposição por lá está se unindo em torno do nome da vereadora trabalhista Débora Régis, que ainda tenta se viabilizar juridicamente.

DE OLHO NA COMPOSIÇÃO II

Apesar de olhar cruzado para uma chapa liderada pelo PDT, que é um partido de centro-esquerda, o PL de Lauro de Freitas não descarta uma união entre as oposições. Mas a preferência é ter, ao lado de Leandro, um nome menos “vermelho”. Seria o caso de Mateus Reis, que é do PSDB e já tem história na luta contra Moema. O ponto é que a cidade não tem segundo turno e uma divisão favoreceria a atual prefeita.

MELOU O HEXA

Se muita gente tinha dúvida da vinda do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira, agora é quase uma certeza que o homem vai passar longe da Terra Brasilis. Tudo isso após a destituição do presidente Ednaldo Rodrigues, que sem dúvida já colocou água na possível chegada do técnico do Real Madrid. A confiança na vinda de Ancelotti era o grande desejo de Ednaldo, na tentativa da conquista do hexa, e o grande trunfo para a gestão do baiano.

O X DA QUESTÃO

A invasão da rede social X da Primeira-dama Janja Lula da Silva comprova que nada ou muito pouco se avançou na civilização das relações no ambiente digital. A Polícia Federal comprovou que um dos suspeitos de promover as postagens, misóginas e caluniosas, mantinha conteúdo nazista e racista em seus perfis. Enquanto isso, a regulação das redes hiberna no Congresso, sob a proteção hipócrita de uma direita raivosa e afeita à lacração e ‘fake news’, disfarçados de liberdade de expressão.

VOU ALI E VOLTO JÁ

Aproveitando o recesso de fim de ano, o Carrasco decidiu dar uma pausa para o Natal e Réveillon, mas nada que o deixe Off. Afinal, é justamente nestes eventos que quem menos pode fala demais e que os flagras correm soltos. Este Carrasco estará por aí na sombra com água fresca, e com os olhos e ouvidos mais atentos do que nunca. Aguardem! Dia 8 essa coluna volta com muitas informações e dossiês a serem revelados!

ENQUADRADA

O selo do Carrasco é de João Gualberto. O cidadão foi deputado federal entre 2015 e 2018, porém sem deixar o baixíssimo clero da Câmara dos Deputados, fugiu da reeleição depois que já estava com a campanha na rua. No período de Brasília, o que mais impressionava era a cara de pau de comparecer a jantares na casa de seus pares e criticá-los pelas costas. Uma falta de educação típica de “coroné novo rico”, sem berço e sem caráter. Fez as contas e viu que seria mais “rentável” politicamente voltar para a prefeitura de Mata de São João, afinal tinha polêmicos projetos imobiliários e de estacionamentos pendentes em Praia do Forte. Em 2020 se elegeu prefeito de Mata, prometendo ao povo matense que concluiria seu mandato em dezembro de 2024 e que se candidataria para um novo ciclo de 2025 a 2028. Num ato de traição para com seus eleitores, anunciou sua renúncia ao cargo e está de malas prontas para Portugal. Algumas justificativas são postas nos bastidores: 1. Com altos índices de rejeição, fugiu das urnas para fugir da derrota. 2. Já teria concluído todos os seus projetos empresariais que o tornaram o tirano maior de Praia do Forte, inclusive o Reserva dos Lagos, de legalidade licenciatória duvidosa, já que o Público e o Privado possuem o mesmo coronel. 3. Entregar o cargo de prefeito ao seu vice, Bira da Barraca, para que este, impossibilitado juridicamente de se candidatar em 2028, caso vença as eleições de 2024, tenha de devolver a prefeitura ao sergipano, que poderia então curtir seu fim de vida no balneário que tanto ele usurpou. Na última coluna do ano, o Carrasco se solidariza com o povo de Mata de São João e deseja que Gualberto corra logo para as terras lusitanas.