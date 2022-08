O Carrasco - Dama do Calote

ASSUNTO DA SEMANA

Com a polêmica sobre a mudança do circuito do Carnaval da Barra/Ondina para a Boca do Rio, chegou a este Carrasco que os tambores estão rufando nos bastidores. Um certo empresário que estava doido pra soltar o sarrafo contra a proposta, logo recebeu uma mensagem de gente importante dizendo que se o bico fosse aberto as torneiras do município seriam travadas para ele. Por isso, tem muito dono de bloco e camarote que precisou engolir seco a possibilidade de tirarem as estruturas do circuito Dodô. Até o martelo ser batido, muita corda vai partir e quem não seguir as instruções pode perder os privilégios ou desfilar no fim da fila.

PROPAGANDA ENGANOSA

Por mais que a Prefeitura de Salvador tente camuflar e justificar os valores cobrados do IPTU, a população está atenta e segue fiscalizando a gestão. Desta vez, o Movimento IPTU Justo Salvador denunciou o Parque dos Ventos, na Boca do Rio. Com uma inauguração que rendeu pompas e barulho, o local, atualmente, deixa a desejar. Sem manutenção, os aparelhos estão quebrados e enferrujados e o mato já tem espaço garantido. Queimando o IPTU, a Prefeitura finge que está usando nosso dinheiro apenas para garantir o palanque, enquanto os parques e praças seguem abandonados.

SOB PRESSÃO I

Com o retorno das atividades legislativas, à Câmara de Vereadores de Salvador tem sob sua batuta temas de grande importância. Se de um lado, a Casa do Povo irá avaliar o veto feito pelo Executivo que impediu a aplicação do teto constitucional aos agentes de saúde e endemias, por outro, também deverá se debruçar sobre a Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, está última remendada de afogadilho depois de devolvida pelo Presidente Geraldo Junior, que entende que os vícios ainda remanescem e portanto deverá ser objeto de emendas, já que o Thomé de Souza insiste em dizer que o tal PL está redondo.

SOB PRESSÃO II

Com relação ao polêmico veto ao artigo do Projeto de Lei, que assegurava ao agentes de saúde e endemias o direito de receber seus salários em conformidade com teto mínimo constitucionalmente assegurado, a pressão promete ser maior ainda. Como a aprovação da emenda na Câmara foi feita por unanimidade, inclusive com o voto do líder da base governista, Geraldo Junior já prometeu ao Sindicato que irá promover votação com chamada nominal. Ou seja, cada vereador que aprovou a emenda e vier agora a manter o veto terá que explicar perante à sociedade, o porque da mudança. Só não adianta o mesmo “lenga lenga” de sempre, de que não sabia o que estava votando. Esse “caô” não colou na justiça e não cola mais perante o soteropolitano.

“TÔ FORA!”

Depois das possíveis mudanças na composição da chapa da oposição ao governo do estado, a imprensa e um jornalista que cisca igual a um Pintinho logo cuidou de plantar a notícia de que o vice de ACM Neto, em substituição ao rifado Marcelo Nilo, seria o Deputado Federal Adolfo Viana. Quem comunga dessa estratégia, sugere que Adolfinho desista da sua garantida reeleição à Câmara dos Deputados e ceda seus votos a Marcelo Nilo, que foi limado por intenso fogo amigo de um partido felino. Segundo este Carrasco apurou, a resposta de Viana, que tem uma reeleição garantida com projeção de 150 mil votos e uma carreira promissora na política nacional, teria sido “tô fora, posso colaborar mais fora da majoritária”. Adolfo Viana segue a racionalidade da sua família, objeto de absoluto respeito e alta credibilidade. Esse, apesar da pouca idade, entende bem do jogo político, ainda mais quando nuvens carregadas começam a pairar sobre campanhas tidas por favoritas.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

O comentário é geral no meio jurídico eleitoral, mas como o assunto é delicado, ninguém advogado quer causar constrangimento. Um membro da Corte Eleitoral, cujo parente foi candidato a vereador na eleição de 2020, pode julgar processos da referida eleição? E mais, pode julgar vereadores do mesmo município onde o parente foi candidato, em processos desdobrados da eleição de 2020? Parece que o Código Eleitoral tem regra sobre o tema e isso tem passado em branco.

NOVA VIÇOSA E PRÁTICAS VELHAS

A prefeita Luciana Machado, de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, precisa urgente dar um freio de arrumação na sua gestão. É que por lá, empresas de médio e grande porte e até gigantes de vários setores, não param de ser perseguidas por gente do segundo escalão da prefeitura, principalmente nos setores ambientais e urbanísticos. Essas práticas de criar dificuldades para vender facilidades terminaram virando objeto de operação policial no Município de Porto Seguro, onde fiscais e agentes da Secretaria de Meio Ambiente foram indiciados em virtude de um esquema desbaratado, que cobrava propina para liberação de alvarás e licenças ambientais.

PORTABILIDADE?

Enquanto a maioria dos prefeitos da região metropolitana de Salvador já declarou apoio ao pré-candidato ACM Neto, o gestor de Madre de Deus, Dailton Filho (PSB) vem prometendo marchar com a base do governador Rui Costa e apoiar Jerônimo Rodrigues, tanto que se fez presente na convenção de Jerônimo e Geraldo Jr. Mas como o assédio sobre ele anda em alta, desconfia-se que o mesmo possa tá sendo alvo de tentativa da famosa portabilidade. Na hora “h” vamos ver de Dailton é de palavra mesmo. Até agora foi só promessa, em todos os sentidos. Segundo o Carrasco apurou, até o melhor secretário de seu time anda insatisfeito com a forma que a gestão vem sendo tocada e avalia pular do barco.

BABAU DA DISCÓRDIA

O pseudo-intitulado Cacique Babau é um arruaceira que aterroriza a pacata cidade de Buerarema. No mês passado voltou a atacar pequenos produtores e a violência chegou em níveis absurdos. Proprietários de fazendas tiveram até mãos cortadas por Babau e sua trupe. Como a SSP não consegue conter as atrocidades na cidade, é este o motivo pelo qual Buerarema votou fechado com Bolsonaro e Zé Ronaldo na eleição de 2018. Em 2022, o município novamente votará em peso na chapa Bolso x Neto, o que vem deixando a cúpula Netista em alerta, já que na Bahia, à exceção de João Roma, todo mundo quer se esconder de declarar apoio ao Presidente da República. Segundo informações, o prefeito Vinícius Ibrann, do União Brasil, está fechado com Bolsonaro.

MALDIÇÃO DOS SALES

Como se já não bastasse largar as obras do papel e deixar a cidade abandonada, o prefeito de Catu, Pequeno Sales, ameaça agora fechar a biblioteca da cidade. Espaço que assegura a cultura e conhecimento do município e inaugurado na gestão anterior, o moderno equipamento era um sonho antigo da população. Agora, mantendo a tradição das gestões desastrosas, Sales começa a articular a desativação da biblioteca, confirmando assim o seu descaso por Catu.

FALASTRÃO

Como de costume, o prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (sem partido), parece que não aprende e continua proferindo calúnias, injúrias e difamações. Desta vez se deu mal ao atacar o governador Rui Costa. Melhor preparar o bolso, já que a ação indenizatória pode ser de R$ 120 mil. Uma graninha que poderia ter sido empregada no município.

ATORDOADOS

A prefeitura de Itiruçu, sob o comando de Lorenna Moura Di Gregório (PSD), deve ter ficado atordoada em razão da muita aplicada pelo TCM, por irregularidades em uma tomada de preços realizada no exercício de 2021. Isso porque o município divulgou um provável "primeiro caso" da varíola do macaco no município, e dois dias depois a prefeita veio a publicar negar.

PIRÃO DO PRÍNCIPE

O vereador Duda “Boy” Sanches, o garoto esperto e ligeiro quando o assunto é casamento, anda com medo de ser questionado sobre porque o Bar “o Rei do Pirão” anda dando emprego a gente possivelmente enrolada com o tráfico de drogas para que ela possa progredir de regime prisional. Documentos em poder do Carrasco possuem potencial de explodir o mandato do noviço parlamentar, podendo resvalar no mandato de seu pai. De quem é o Rei do Pirão? Qual a vinculação com a dupla Sanches? O esclarecimento é bom para os clientes saberem se estão sendo atendidos por gente enrolada com o tráfico?

SEM CLIMA

No mesmo dia que a Câmara de Vereadores de Feira de Santana divulgou o relatório final da CPI da Saúde, que sugeriu o indiciamento do prefeito Colbert Martins (MDB) e aliados, o chefe do Executivo da Princesa do Sertão quis pagar de gestor sensato e cancelou a Micareta da cidade que estava agendada para setembro, alegando como motivo o aumento dos casos de Covid e varíola dos macacos. O certo é que não há clima para Colbert realizar a festa anunciada de última hora, já que o prefeito está queimado com o Povo, com o Legislativo, com empresários e com servidores, aos quais tentou agradar concedendo reajuste salarial de 5% na última semana.

DAMA DO CALOTE

E por falar em Feira de Santana, o Carrasco lembrou que vem recebendo novas denúncias do calote aplicado pela DAMHA Urbanizadora, que apesar de ter entregue o empreendimento Village 1 e andar atrasado com o Village 2, não para de dar o “toco” nos seus terceirizados. Só com uma das construtoras que lhe prestou serviços, a dívida é de mais de um milhão de reais, em valores sem atualização. A DAMHA de Feira é filha da velha Caca e neta da velhaCaria.

RAISSA SEM SUPLENTE

Esperava-se que na convenção estadual do PL, no dia 22 do mês passado, fosse divulgado o nome da pessoa que seria a suplente de Raissa Soares (PL) na chapa que disputa o Senado com o apoio dos correligionários Jair Bolsonaro e João Roma. A doutora, no entanto, está sozinha na chapa até então, porque seu grupo ainda não amarrou todo o jogo de alianças.

TELHADO DE VIDRO

E com a proximidade do início da campanha eleitoral, cresce a expectativa pela realização de debates. Até agora, ACM Neto confirmou presença apenas no da Band, dia 7. O ex-prefeito deve estar avaliando a situação com os assessores. É que um dos pontos escolhidos para atacar a gestão de Rui Costa é a educação. Mas o governador tem batido numa tecla que soa mal para Neto. Salvador tem um dos piores índices de oferta de educação infantil, com quase nenhuma creche construída em oito anos e 70% dos alunos matriculados em creches comunitárias ou particulares.

INDEFINIÇÃO

Aliás, até o momento, os dois primeiros colocados nas pesquisas para a disputa presidencial, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), não confirmaram presença nos debates televisivos. Corre-se o risco, dessa forma, de os principais postulantes ao cargo não serem testados longe de seus aliados. Na eleição para governador, não se espera a mesma postura dos candidatos, a não ser que se queira repetir o foge-foge de 2020.

ENQUADRADA

A enquadrada do Carrasco é de Cláudio Tinoco. Esse vereador tem usado e abusado da justiça baiana. Dessa vez passou dos limites. Na semana passada teve a cara de pau de, fazendo as vezes do Secretário Municipal de Saúde, Décio Martins, ajuizar um mandado de segurança contra o ato da edilidade soteropolitana, que convocou Décio para esclarecer as denúncias sobre o Instituto ISAC, que tem sido, segundo afirmou em plenário o vereador Carlos Muniz, beneficiado irregularmente pela pasta da saúde municipal. Até aí seria, como se diz no meio jurídico, um mero caso de ilegitimidade ativa, ja que Tinoco - e não o próprio Décio - está defendendo os interesses de terceiros, o que é vedado. E o que é pior é que a ação de Tinoco foi proposta dia 25/07 e no dia 28/07, quatro horas após a liminar ter sido negada pelo Juiz da 8ª Vara de Fazenda Pública, houve um inusitado pedido de desistência. Não é a primeira vez que Tinoco pede desistência de ação depois de ver os pleitos negados. Assim ocorreu quando questionou a reeleição do presidente Geraldo Junior. Vejam, caros leitores, a que ponto chega a petulância desse edil para com o judiciário: um dia após a desistência, o mesmo Tinoco entra com uma ação semelhante em favor de Décio Martins, sem nada informar sobre a demanda anterior, onde sequer a desistência chegou a ser aceita. Apesar de proposta em 29/07, a petição inicial consta a data de 25/07, um claro indicativo de litigância de má-fé. Trata-se de um nítido caso onde a parte tenta ludibriar o Poder Judiciário para escolher o juízo que melhor lhe convém. A justiça precisa urgente colocar um freio nessas posturas. A convocação marcada para 02/08 será uma boa oportunidade para que Décio esclareça porque Tinoco, e não o próprio Secretário, buscou a justiça para questionar seu chamamento à CMS.