Essa semana minhas redes sociais ficaram movimentadas com registros de despedidas de solteira. Chamadas atualmente de chá de lingerie, as festas que celebram o fim da vida solo e o início da vida matrimonial são o momento perfeito para as brincadeiras mais animadas entre as mulheres.

Embora hoje em dia as despedidas estejam mais modernas, com temáticas voltadas para filmes e viagens para praias e serras, as festas ficaram conhecidas pela ousadia e liberdade para falar sobre a vida sexual com as amigas e madrinhas.

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A decoração era voltada para objetos que imitavam o órgão sexual masculino, com canudos, balões, tiaras e até docinhos temáticos. Mas para além disso, as festas contavam com uma presença ilustre: um gogoboy fantasiado.

Vestido de bombeiro, policial, médico ou qualquer outra temática, o profissional é contratado para fazer a alegria das mulheres durante o evento, ficando semi nu e fazendo danças sensuais em cima das convidadas ou da própria noiva.

Curiosa para entender mais sobre essa profissão e sobre o que acontece nestas festas (com entrada proibidas para homens), entrei no site Gogoboy18 e conheci Wallace Lobo, natural daqui de Salvador, que trabalha como gogoboy em diversos eventos espalhados pelo Brasil.

Como funciona o trabalho do gogoboy

Gogoboy Wallace Lobo durante alguns de seus trabalhos - Foto: Arquivo pessoal

Durante a conversa, Wallace explicou que decidiu trabalhar exibindo o corpo ainda adolescente, com apenas 16 anos de idade. Ele ficava assistindo vídeos de boates no Youtube e sentiu que queria estar nesses espaços.

“Eu sempre via esses tipos de shows e falava: ‘Cara, eu acho legal brincar com a sexualidade e levar a diversão através do corpo pra galera’. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e a pesquisar como era e quais os estilos da dança eles faziam”, disse ele.

O jovem também reforçou que buscou meios de desmistificar a imagem das pessoas de que gogoboy também é garoto de programa. “Infelizmente era muito sexualizado, né? Todo mundo falava que quem era gogo boy era garoto de programa. E aí eu tinha esse medo de associar essas coisas, então sempre fui pesquisando muito”.

Atuando há 7 anos na área, ele costuma atender todos os tipos de públicos — dos héteros aos LGBTs — e vários eventos. Durante as despedidas, ele costuma ir fantasiado de acordo com o pedido da noiva ou das madrinhas, e faz tudo dentro dos limites pré-estabelecidos em acordo antes.

“O limite é imposto por mim, em primeiro lugar, como artista, e segundo, pela cliente e pelos participantes que vão estar. Na minha mensagem para fechamento, eu sempre pergunto se existe alguma restrição ou se existe algum pedido especial, para que justamente a gente consiga preservar o respeito”, afirmou.

O valor base dele é de 600 reais, mas pode variar de acordo com alguns fatores, como o tempo de show, tipo de apresentação e o figurino que ele vai usar. “Se a cliente quer um figurino que eu não tenho, eu mando fazer. Então, tem toda uma logística para conseguir e acertar o valor de uma forma melhor”, explicou.

“Além do deslocamento, pois hoje eu atendo o Brasil inteiro, então já fiz Salvador, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Tocantins, e diversas outras cidades. Porque hoje em dia eu não atendo somente as despedidas de solteiras, mas boates de swing, festas privadas, festas eletrônicas e um pouco de tudo”, completou.

Realmente vale tudo antes de casar?

Mulheres se aproveitam nas despedidas de solteira - Foto: Ilustrativa | Magnific

Embora a despedida de solteira seja feita para celebrar o começo de uma união a dois, algumas noivas se empolgam além da conta durante a festa e acabam cometendo loucuras.

Wallace revelou que uma noite uma vez pediu para passar o resto da noite com ele, um dia antes da cerimônia de casamento.

“Proposta indiscreta a gente recebe todos os dias. Já teve uma noiva que chegou para mim e falou assim: ‘Nossa, eu adorei seu show. Hoje é minha despedida de solteira, meu último dia de poder aprontar. Eu queria pelo menos terminar a minha noite com você. Você deixa?’. Não topei né? A noiva que ia casar no outro dia queria dormir comigo”, relembrou.

Já em outro evento, um casal o convidou para participar de um ménage, que é encontro sexual entre três pessoas. “Foi o que mais me chocou. Um noivo e uma noiva fizeram uma despedida de solteira que no final eles se juntaram e me convidaram para dormir com eles juntos”, disse.

“E aí vieram me falar que eles eram um casal liberal, que não tinham besteira nenhuma, que ambos gostavam tanto de homem quanto de mulher. Então assim, as propostas indiscretas acontecem bastante”, reforçou.

“[...] Infelizmente, hoje em dia, a profissão está muito prostituída de acordo com pessoas que se aproveitam disso. Homens que se aproveitam disso para pegar as mulheres e acabam prostituindo a profissão. Então, eu sempre imponho o meu limite”.

No entanto, essas loucuras não são feitas apenas pelas mulheres. Essa colunista aqui já escutou relatos de despedidas de homens com casos de adultério (ou quase), colocando em cheque o verdadeiro sentido do casamento e gerando o grande questionamento desta edição: será que realmente vale tudo antes de casar?

Despedidas de solteira modernas

Apesar dessas opções picantes, existem despedidas de solteiras que mantêm a essência da liberdade de tocar em assuntos sexuais e brincar com as amigas sem a participação de terceiros.

O modelo mais comum é onde as madrinhas escolhem lingeries de presentes para a noiva e fazem brincadeiras sobre o parceiro, usando máscaras com o rosto dele impresso, como uma representação.

Dentre os temas mais em alta de decoração estão: festa do pijama, o diário da princesa, match perfeito, sol e aperol, discoteca antiga, e eventos fitness, como yoga ou outros.

Independente da despedida escolhida, o importante é se divertir e deixar esse momento de tensão durante o processo de organização da cerimônia mais leve.