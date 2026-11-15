Novembro Azul Pet é alerta para a saúde dos machos

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Sabe aquela doença silenciosa que pode trazer danos irreversíveis? Assim são algumas enfermidades do aparelho reprodutor masculino em cães e gatos.

Machos podem desenvolver problemas na próstata, nos testículos e outros órgãos sem sinais evidentes. Pensando em alertar tutores destes animais, foi criada a campanha Novembro Azul Pet, inspirada na iniciativa similar dos humanos.

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A intenção é chamar a atenção dos tutores ou responsáveis para a saúde dos animais machos.

Segundo a médica veterinária Maíra Planzo Fernandes, professora da UniFTC, trata-se de uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre a castração e conversar sobre doenças da próstata, dos testículos e outros órgãos reprodutivos. Na UnIFTC, a ação será dia 25.

“Os tumores testiculares são mais frequentes em cães mais velhos; mas há a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, prostatites, cistos, inflamações nos testículos, no pênis e no prepúcio, além dos tumores testiculares e do tumor venéreo transmissivel, o TVT”, lista.

Considerados incomuns, os tumores malignos de próstata são potencialmente agressivos.

Prevenção

Mesmo desconhecendo a campanha, o contador Sidnei Duarte Figlioulo Júnior, 40 anos, conseguiu prevenir um mal maior ao seu cão Nino, 6 anos, a partir de uma consulta de rotina.

“Ele fez exame de urina e foi encontrada bilirrubina. Então, foi feita uma ultrassonografia para verificar se havia alguma alteração nos órgãos internos ”, explica.

Nino é um pastor suiço que bebe pouca água e só faz as necessidades fisiológicas no passeio, o que interferiu na sua saúde urinária.

“Colocamos mais potes de água em casa e estamos tentando sair mais vezes com ele”.

Dificuldade para urinar, sangue na urina ou secreção sanguinolenta pela uretra são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Segundo o médico veterinário Carlos José Santos Virgens, integrante do corpo clínico da Clivet Unifacs, a conscientização é relevante.

“Algumas doenças prostáticas podem permanecer assintomáticas durante determinado período”, explica.

O veterinario Carlos José alerta para os sinais silenciosos da doença - Foto: Acervo Pessoal

Ele destaca que a campanha estimula a prevenção, incentiva consultas periódicas e orienta tutores sobre alterações que podem comprometer a saúde do animal.

Ele alerta para a hiperplasia prostática benigna, alteração mais frequente, especialmente em cães adultos e idosos não castrados. A doença está relacionamda ao envelhecimento e à influência hormonal.

O caso de Nino é ilustrativo de como uma simples consulta pode evitar danos futuros.

“A prevenção deve ser individualizada, considerando a espécie, idade, histórico reprodutivo e condições clínicas de cada paciente”, afirma.

Castração

Talvez por serem castrados muito mais cedo que os cães, gatos raramente desenvolvem doenças de próstata, Contudo, eles estão mais sujeitos a doenças do aparelho urinário.

“As alterações do trato urinário inferior, como cistites, urolitíases e obstruções uretrais têm maior importância na rotina clínica dos felinos machos”, explica o veterinário.

Segundo ele, os sinais clínicos podem variar conforme a doença do cão ou gato e são bastante inespecíficos. Embora não seja garantia de prevenção, a castração ajuda a evitar inúmeras doenças.

Câncer de próstata é incomum mas muito agressivo nos pets

O câncer de próstata nos animais é semelhante ao dos seres humanos?

Existem diferenças importantes. Nos homens, é um câncer frequente e muitos casos apresentam crescimento lento. Nos cães, é incomum, mas costuma ter comportamento agressivo e pode já ter atingido outros órgãos quando é diagnosticado. Nos gatos, é extremamente raro. A idade avançada é um ponto em comum.

Existe algum exame de sangue de rastreio?

Também não temos, na rotina veterinária, um exame de rastreamento equivalente ao PSA utilizado em humanos. A investigação depende da avaliação clínica, dos exames de imagem e da análise de amostras para confirmar o diagnóstico.