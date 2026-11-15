PREVENÇÃO
Novembro Azul Pet é alerta para a saúde dos machos
Campanha estimula ida ao veterinário para identificar doenças da próstata
Sabe aquela doença silenciosa que pode trazer danos irreversíveis? Assim são algumas enfermidades do aparelho reprodutor masculino em cães e gatos.
Machos podem desenvolver problemas na próstata, nos testículos e outros órgãos sem sinais evidentes. Pensando em alertar tutores destes animais, foi criada a campanha Novembro Azul Pet, inspirada na iniciativa similar dos humanos.
A intenção é chamar a atenção dos tutores ou responsáveis para a saúde dos animais machos.
Segundo a médica veterinária Maíra Planzo Fernandes, professora da UniFTC, trata-se de uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre a castração e conversar sobre doenças da próstata, dos testículos e outros órgãos reprodutivos. Na UnIFTC, a ação será dia 25.
“Os tumores testiculares são mais frequentes em cães mais velhos; mas há a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, prostatites, cistos, inflamações nos testículos, no pênis e no prepúcio, além dos tumores testiculares e do tumor venéreo transmissivel, o TVT”, lista.
Considerados incomuns, os tumores malignos de próstata são potencialmente agressivos.
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Prevenção
Mesmo desconhecendo a campanha, o contador Sidnei Duarte Figlioulo Júnior, 40 anos, conseguiu prevenir um mal maior ao seu cão Nino, 6 anos, a partir de uma consulta de rotina.
“Ele fez exame de urina e foi encontrada bilirrubina. Então, foi feita uma ultrassonografia para verificar se havia alguma alteração nos órgãos internos ”, explica.
Nino é um pastor suiço que bebe pouca água e só faz as necessidades fisiológicas no passeio, o que interferiu na sua saúde urinária.
“Colocamos mais potes de água em casa e estamos tentando sair mais vezes com ele”.
Dificuldade para urinar, sangue na urina ou secreção sanguinolenta pela uretra são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Segundo o médico veterinário Carlos José Santos Virgens, integrante do corpo clínico da Clivet Unifacs, a conscientização é relevante.
“Algumas doenças prostáticas podem permanecer assintomáticas durante determinado período”, explica.
Ele destaca que a campanha estimula a prevenção, incentiva consultas periódicas e orienta tutores sobre alterações que podem comprometer a saúde do animal.
Ele alerta para a hiperplasia prostática benigna, alteração mais frequente, especialmente em cães adultos e idosos não castrados. A doença está relacionamda ao envelhecimento e à influência hormonal.
O caso de Nino é ilustrativo de como uma simples consulta pode evitar danos futuros.
“A prevenção deve ser individualizada, considerando a espécie, idade, histórico reprodutivo e condições clínicas de cada paciente”, afirma.
Castração
Talvez por serem castrados muito mais cedo que os cães, gatos raramente desenvolvem doenças de próstata, Contudo, eles estão mais sujeitos a doenças do aparelho urinário.
“As alterações do trato urinário inferior, como cistites, urolitíases e obstruções uretrais têm maior importância na rotina clínica dos felinos machos”, explica o veterinário.
Segundo ele, os sinais clínicos podem variar conforme a doença do cão ou gato e são bastante inespecíficos. Embora não seja garantia de prevenção, a castração ajuda a evitar inúmeras doenças.
Câncer de próstata é incomum mas muito agressivo nos pets
O câncer de próstata nos animais é semelhante ao dos seres humanos?
Existem diferenças importantes. Nos homens, é um câncer frequente e muitos casos apresentam crescimento lento. Nos cães, é incomum, mas costuma ter comportamento agressivo e pode já ter atingido outros órgãos quando é diagnosticado. Nos gatos, é extremamente raro. A idade avançada é um ponto em comum.
Existe algum exame de sangue de rastreio?
Também não temos, na rotina veterinária, um exame de rastreamento equivalente ao PSA utilizado em humanos. A investigação depende da avaliação clínica, dos exames de imagem e da análise de amostras para confirmar o diagnóstico.