Delírio pré-eleitoral

Preocupadíssimo com a disputa eleitoral ficando acirrada, associado ao crescimento do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, o Jerônimo de Lula, ACM Neto passou a mostrar seu lado malcriado, agressivo e delirante. Nos últimos dias passou a afirmar que as críticas e os problemas jurídicos de sua possível inelegibilidade - o que denominou de ataques, seriam plantados por uma “quadrilha” que atuava na prefeitura de Salvador, antes de 2013.

O pré-candidato se esquece, ou acha que a população baiana esqueceu, que seu hoje fiel aliado e membro de sua cúpula política, é ninguém menos que João Henrique Carneiro. Ora, se existiu alguma quadrilha na prefeitura de Salvador, ela está hoje toda integrada na equipe de ACM Neto. Neto, ao silenciar durante anos, teria então prevaricado?

Além do mais, justiça seja feita: na gestão de João Henrique não se falava e nunca existiu favorecimento de empreiteiras tal como a mídia estadual e nacional vem noticiando acerca grupos empresariais que faturaram, só na gestão passada, números que chegam perto de bilhão de reais.