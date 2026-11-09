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Cidade aprova lei de união estável para relações poliamorosas

Medida amplia direitos locais para relacionamentos com múltiplos adultos

Gustavo Zambianco
Por
Pessoas com relacionamento poliamoroso
Pessoas com relacionamento poliamoroso - Foto: Reprodução | Magnific

Pessoas que mantêm um relacionamento poliamoroso, aqueles com mais de um parceiro, poderão oficialmente registrar suas uniões na cidade de West Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos, após a aprovação de uma nova lei municipal.

A nova lei foi aprovada de forma unânime no Conselho Municipal. Ela cria um cadastro de relações domésticas com três ou mais adultos e estende a esses grupos alguns direitos já concedidos a casais.

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O que a nova lei impõe?

A nova medida, apresentada pelo prefeito John Heilman, permite que os participantes formalizem a união junto à prefeitura, garantindo o acesso a diversos direitos, como:

  • Visitas a parceiros internados em unidades de saúde;
  • Proteção contra a rescisão ou não renovação de contratos de aluguel quando um dos integrantes continua ocupando o imóvel;
  • Visitas em cadeias sob jurisdição municipal.

A legislação entra em vigor ainda no dia 2 de dezembro de 2026.

Pessoas com relacionamento poliamoroso
Pessoas com relacionamento poliamoroso - Foto: Reprodução | Magnific

Como os integrantes devem fazer o registro?

Os integrantes que pretendem fazer o registro, de acordo com o jornal Los Angeles Times, devem apresentar uma declaração ao cartório municipal.

Entre os requisitos que devem constar nesta declaração, estão: consentimento de todos os envolvidos e ausência de parentesco sanguíneo.

Vale ressaltar que pessoas que não moram em West Hollywood também podem cadastrar suas relações.

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Iniciativa tem alcance limitado

Mesmo que a nova lei garanta diversos direitos, ela possui um alcance limitado, visto que esse registro gerado não equivale a um casamento nem cria uma união doméstica reconhecida pelas legislações estadual da Califórnia ou federal.

Ainda assim, defensores da medida afirmam que ela pode ajudar famílias poliamorosas a enfrentar obstáculos em diversas áreas sociais, como:

  • Moradia;
  • Saúde;
  • Educação.
Pessoas com relacionamento poliamoroso
Pessoas com relacionamento poliamoroso - Foto: Reprodução | Magnific

Além disso, a aprovação também acontece após a cidade proibir, em março, a discriminação contra pessoas poliamorosas.

Na ocasião, os vereadores determinaram que a equipe municipal estudasse a criação de um cadastro para relações com múltiplos parceiros.

Somado a isso, a vereadora Chelsea Lee Byers afirmou que pretende propor algumas alterações à lei para esclarecer a possibilidade de registrar diferentes relacionamentos.

Conforme a vereadora, a intenção é contemplar configurações familiares que vão além dos grupos de três ou mais integrantes.

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lei Poliamor relações

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