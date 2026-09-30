Geração Z enfrenta maior crise sexual da história

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Os jovens da Geração Z são os que menos transam atualmente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Kinsey, a frequência sexual é a menor registrada na história da humanidade.

Dos 2.373 jovens americanos de 18 a 29 anos entrevistados, 29% não fizeram sexo nos últimos três meses. Os números também apontam que 19% deles nunca tiveram um parceiro sexual, demonstrando um início “tardio” da vida sexual.

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No entanto, apenas 18% se dizem insatisfeitos com a vida sexual atual, e 42% afirmam que sexo simplesmente não é prioridade agora, optando por outros focos, como trabalho e crescimento pessoal.

Quais as principais causas dessa diminuição?

Engana-se quem pensa que a diminuição do sexo entre os jovens está assoviadas a falta de desejo. Questionados pelos pesquisadores, 74% dos entrevistados solteiros afirmaram que possuem libido moderada ou muito alta.

Entretanto, 66,5% das pessoas afirmam que possuem poucas chances de conhecer um parceiro sexual, unindo-se aos 65,5% cansados de frequentar aplicativos de relacionamento, como Tinder, Badoo e Bumble.

O bolso também pesa e a falta de dinheiro dificulta os encontros da Geração Z. 43% dos jovens confessou que a situação financeira e o fato de ainda mora com os pais atrapalha as relações.

Da vida real para as telas

Nesse cenário, as telas têm sido consideradas uma válvula de escape para os jovens. Com a oferta de conteúdos em sites eróticos de venda de conteúdos como Privacy e OnlyFans, muitos deles têm optado pela masturbação.

Dea acordo com os dados da pesquisa, 38% dos membros da Geração Z revelaram que encontram algum consolo, sexual e emocional, em conteúdos eróticos online.