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COPA DO MUNDO

França x Marrocos: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os dois times iniciam as quartas de final nesta quinta-feira, 9, às 17h, e decidem vaga na semi

Marina Branco
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Mbappe pela França na Copa do Mundo
Mbappe pela França na Copa do Mundo - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

A Copa do Mundo chegou às quartas de final - e os franceses e marroquinos decidem a primeira vaga na semifinal nesta quinta-feira, 9, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, no duelo que reedita a semifinal de 2022, quando os franceses venceram por 2 a 0 e impediram a seleção africana de chegar à decisão.

Naquela partida, Theo Hernández abriu o placar aos cinco minutos, no estádio Al Bayt. Randal Kolo Muani marcou no fim e confirmou a vitória francesa por 2 a 0.

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O resultado colocou a França em sua segunda final consecutiva e encerrou a campanha histórica do Marrocos. Mesmo eliminado, o país africano se tornou o primeiro do continente a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.

Quatro anos depois, o Marrocos tenta dar o troco e alcançar a semifinal pela segunda edição consecutiva. A França, por sua vez, segue em busca de um feito raro: tornar-se apenas a segunda seleção europeia a disputar três finais seguidas de Copa do Mundo.

Agora, quem avançar enfrentará o vencedor de Espanha x Bélgica na semifinal.

Marrocos na Copa do Mundo
Marrocos na Copa do Mundo - Foto: WALEED IBRAHIM/AFP

Transmissão

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Manu Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Halhal e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Rahimi.Técnico: Mohamed Ouahbi.

Lucas Digne e Dayot Upamecano pela França na Copa do Mundo
Lucas Digne e Dayot Upamecano pela França na Copa do Mundo - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Desfalques

França: Aurélien Tchouaméni (lesão muscular)
Marrocos: Ismael Saibari (dores na coxa)

Como chega a França

A França faz uma campanha de alto nível em sua oitava participação consecutiva em Copas do Mundo. A seleção liderou o Grupo I com 100% de aproveitamento, depois de vencer Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1.

No primeiro mata-mata, os franceses derrotaram a Suécia por 3 a 0. Bradley Barcola ganhou destaque e mostrou que a força ofensiva da equipe vai além do trio formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

França na Copa do Mundo
França na Copa do Mundo - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Nas oitavas de final, a classificação veio de forma mais apertada. A França venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Mbappé, e confirmou a vaga nas quartas.

Favorita ao título para muitos, a equipe de Didier Deschamps chega invicta e com cinco vitórias em cinco partidas.

Como chega Marrocos

A trajetória marroquina foi menos linear, mas novamente marcada por competitividade e poder de reação. A seleção estreou com empate por 1 a 1 contra o Brasil e depois venceu a Escócia por 1 a 0.

Na última rodada da fase de grupos, os marroquinos superaram o Haiti por 4 a 2, em um jogo movimentado, e terminaram na segunda colocação do Grupo C.

Soufiane Rahimi por Marrocos na Copa do Mundo
Soufiane Rahimi por Marrocos na Copa do Mundo - Foto: WALEED IBRAHIM/AFP

No primeiro mata-mata, o Marrocos ficou perto da eliminação contra a Holanda. Issa Diop marcou de cabeça nos instantes finais e levou a partida para a prorrogação. Depois do empate persistir, a classificação veio nos pênaltis.

Nas oitavas, a equipe apresentou sua atuação mais convincente. O Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Azzedine Ounahi e outro de Soufiane Rahimi.

Brahim Diaz por Marrocos na Copa do Mundo
Brahim Diaz por Marrocos na Copa do Mundo - Foto: AYMAN AREF/AFP
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Tags

copa do mundo frança Futebol Marrocos

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