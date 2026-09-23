23 de setembro: saiba onde é feriado pelo Dia do Evangélico na Bahia

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Você sabia que nesta quarta-feira, 23 de setembro, é celebrado na Bahia o Dia do Evangélico? A data foi instituída por meio da Lei nº 9203, de 29 de julho de 2004, e sancionada pelo então governador do estado Paulo Souto.

O dia, decretado pela Assembleia Legislativa (ALBA) , passou a integrar o Calendário Oficial da Bahia.

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Embora não seja feriado estadual nos 417 municípios baianos, o dia 23 de setembro é considerado feriado municipal em algumas cidades e passou a fazer parte do ciclo comemorativo religioso e cultural.

Nas cidades de Conceição do Coité, Retirolândia, Valente, Santaluz, Cansanção, Barrocas Serrinha e Nordestina as atividades são suspensas, após a data ser instituída como feriado municipal.