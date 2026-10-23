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INCENTIVO À CULTURA

Bahia proíbe marcas de bets em editais culturais do Carnaval 2027

Mudanças seguem novas normas de medida provisória do governo federal

Ane Catarine
Por
Carnaval no Pelourinho, em Salvador
Carnaval no Pelourinho, em Salvador - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O governo da Bahia alterou as regras dos editais Ouro Negro 2027 e Carnaval do Pelô 2027 para proibir a vinculação de marcas de apostas online de quota fixa, conhecidas como bets, aos projetos culturais apoiados pelo Estado.

Os programas gratuitos têm o objetivo de financiar propostas artísticas e culturais para a programação do Carnaval da Bahia e de outras festas populares, como forma de incentivo à cultura.

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Carnaval no Pelourinho, em Salvador
Carnaval no Pelourinho, em Salvador - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

As alterações nos editais foram feitas pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e publicadas em portarias no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 22.

A medida busca adequar os programas à Medida Provisória Federal nº 1.394/2026, assinada pelo presidente Lula (PT) em 25 de setembro, que proíbe em todo o território nacional a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de loterias de apostas, tanto em ambientes físicos quanto virtuais.

O que muda a partir de agora?

A proibição vale para todas as fases de execução das propostas artísticas e culturais apoiadas pelo Estado, tanto em meios físicos quanto digitais.

Entre as práticas proibidas estão:

  • Exibição promocional de marcas ou logotipos de plataformas de apostas;
  • Ações de merchandising e ativações de marca;
  • Divulgação de códigos promocionais, links ou QR codes destinados a incentivar ou facilitar o acesso a apostas;
  • Distribuição de materiais impressos ou brindes publicitários de empresas do setor.

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Como ficam os patrocínios privados?

A mudança, no entanto, não proíbe o financiamento privado dos projetos culturais.

A captação de recursos complementares e a celebração de patrocínios continuam permitidas, desde que respeitem a legislação vigente e as novas regras dos editais.

O que acontece em caso de descumprimento?

O descumprimento das regras poderá levar à aplicação de medidas previstas na legislação e nos contratos. As possíveis consequências serão avaliadas após a apuração de cada caso, com garantia do direito à defesa.

A Secult também poderá dialogar com os agentes culturais afetados para esclarecer as novas regras durante a formalização dos contratos.

Editais somam mais de R$ 20 milhões

O edital Ouro Negro 2027 prevê selecionar 138 propostas, com investimento de R$ 17 milhões.

O programa apoia instituições culturais de matrizes africanas, como blocos afro, afoxés, grupos de samba, reggae e blocos de índios, em atividades durante o Carnaval da Bahia e outras festas populares do estado.

Já o edital Carnaval do Pelô 2027 prevê a seleção de 87 propostas culturais, distribuídas em dez modalidades, com investimento superior a R$ 3 milhões.

A iniciativa seleciona atrações para a programação carnavalesca do Centro Histórico de Salvador.

As inscrições para os dois editais foram encerradas em 13 de outubro de 2026. Até o momento, nenhum resultado foi divulgado.

O acompanhamento das próximas etapas dos processos seletivos pode ser feito no portal oficial do governo da Bahia.

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Bahia bets Carnaval da Bahia 2027

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