Zé Neto deixa UTI após grave acidente de carro em SP | A TARDE

O cantor Zé Neto deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, nesta quinta-feira, 7. No entanto, o artista segue em observação em um quarto de enfermaria da unidade médica, e sem previsão de alta.

De acordo com a equipe do hospital, o vocalista da dupla com Cristiano será transferido para o quarto de enfermaria ainda nesta tarde, "após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames e imagens laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros".

"Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI. Durante este período, dez profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã dentista e nutricionista", continuou.

O acidente com Zé Neto aconteceu na noite de terça-feira, 5, ao retornar de seu rancho em Fronteira, no interior de Minas Gerais. O cantor colidiu com três veículos e capotou seu carro ao tentar desviar de um animal na rodovia. Três pessoas ficaram feridas, mas foram liberadas.

O artista sofreu escoriações e fratura em três costelas. Ele fez procedimentos para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira, 6.