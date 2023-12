Zé Neto fala de acidente pela 1ª vez: “pensei que ia morrer” | A TARDE

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, falou pela primeira vez sobre o grave acidente que sofreu na noite da última terça-feira, 5, no interior de Minas Gerais. Na ocasião, o artista viajava em um carro separado da esposa, que estava com os filhos em um veículo mais atrás, quando colidiu e capotou na rodovia.

“Lembro da sensação, do pânico e do medo. Na primeira pancada que deu, eu lembro do grito, do meu grito, dos outros caras também”, relembrou ele, em entrevista ao Fantástico, na TV Globo.

"Eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro", completou.

Acompanhada do casal de filhos, Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6, a mulher de Zé Neto, Natália Toscano, disse que não chegou a ver o acidente totalmente. “Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida e eu ainda estava entrando na rodovia. Só a bagunça ali mesmo, mas na hora já me deu um 'é meu marido'”, contou.

Cristiano, dupla de Zé Neto, contou que, ao saber do fato, sua esposa Paula Vaccari ligou para Natália. "Minha esposa ligou para Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou: 'Paula [Vaccari, mulher de Cristiano], já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé'. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, estabilizando, foi um choque, fiquei bem apavorado", contou.

O acidente envolveu três automóveis e uma carreta. Todas as vítimas ficaram com ferimentos leves, segundo a PRF. Zé Neto foi quem sofreu as lesões mais graves, mas sem risco de vida. Ele teve ferimentos no tórax e está fazendo fisioterapia.