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Gastronomia, dança, arte e mais em Salvador e RMS neste final de semana
Festival gastronômico, dança, exposição e cinema movimentam a capital baiana e Lauro de Freitas
A agenda de eventos em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) entre os dias 24 e 27 de setembro contempla opções de lazer voltadas para gastronomia, artes visuais, teatro e cinema.
Festival Tempero Bahia em Lauro de Freitas
O Parque Shopping Bahia recebe a etapa cultural do Festival Tempero Bahia nos dias 26 e 27 de setembro. O evento ocorre na praça de alimentação (piso L3) com acesso gratuito.
- Cozinha show: aulas práticas com chefs locais baseadas no tema "Biomas da Bahia: Mata Atlântica".
- Mercado no parque: feira de produtos artesanais, artigos de decoração e itens de arte.
- Apresentações musicais: shows de grupos locais de MPB, samba de roda e choro.
Espetáculo "Sobre Si" no teatro Molière
O Teatro Molière (Ladeira da Barra) sedia as últimas apresentações do espetáculo de dança-teatro "Sobre Si", executado pela companhia Lamira Artes Cênicas.
- Datas e horários: 24 e 25 de setembro às 20h; 26 e 27 de setembro às 18h.
- Acessibilidade: a sessão do dia 26 de setembro dispõe de tradução em Libras e recurso de audiodescrição.
- Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
Exposição de arte contemporânea no Goethe-Institut
O Goethe-Institut Salvador-Bahia inaugura a exposição "Dada a natureza das imagens não se exibem fotos", assinada pela artista Patrícia Paixão.
- Conteúdo: trabalhos visuais centrados na relação entre imagens da imprensa, do cinema, da pornografia, erotismo e cultura contemporânea.
- Visitação: gratuita, aberta de segunda a sábado, das 9h às 18h30, até 24 de outubro de 2026.
Cinema com tarifa reduzida no Centro Lapa
O Cine Imperial, situado no Shopping Center Lapa, mantém a campanha promocional de meia-entrada aplicável a todos os espectadores até o dia 30 de setembro de 2026.
Os bilhetes custam R$ 14 de quinta-feira a domingo. A grade de filmes inclui longas-metragens comerciais e exibições em múltiplos horários.