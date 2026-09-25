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Gastronomia, dança, arte e mais em Salvador e RMS neste final de semana

Festival gastronômico, dança, exposição e cinema movimentam a capital baiana e Lauro de Freitas

Jair Mendonça Jr
Por
Confira opções para aproveitar o fim de semana em Salvador e RMS
Confira opções para aproveitar o fim de semana em Salvador e RMS - Foto: Divulgação

A agenda de eventos em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) entre os dias 24 e 27 de setembro contempla opções de lazer voltadas para gastronomia, artes visuais, teatro e cinema.

Festival Tempero Bahia em Lauro de Freitas

O Parque Shopping Bahia recebe a etapa cultural do Festival Tempero Bahia nos dias 26 e 27 de setembro. O evento ocorre na praça de alimentação (piso L3) com acesso gratuito.

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  • Cozinha show: aulas práticas com chefs locais baseadas no tema "Biomas da Bahia: Mata Atlântica".
  • Mercado no parque: feira de produtos artesanais, artigos de decoração e itens de arte.
  • Apresentações musicais: shows de grupos locais de MPB, samba de roda e choro.

Espetáculo "Sobre Si" no teatro Molière

O Teatro Molière (Ladeira da Barra) sedia as últimas apresentações do espetáculo de dança-teatro "Sobre Si", executado pela companhia Lamira Artes Cênicas.

  • Datas e horários: 24 e 25 de setembro às 20h; 26 e 27 de setembro às 18h.
  • Acessibilidade: a sessão do dia 26 de setembro dispõe de tradução em Libras e recurso de audiodescrição.
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Exposição de arte contemporânea no Goethe-Institut

O Goethe-Institut Salvador-Bahia inaugura a exposição "Dada a natureza das imagens não se exibem fotos", assinada pela artista Patrícia Paixão.

  • Conteúdo: trabalhos visuais centrados na relação entre imagens da imprensa, do cinema, da pornografia, erotismo e cultura contemporânea.
  • Visitação: gratuita, aberta de segunda a sábado, das 9h às 18h30, até 24 de outubro de 2026.

Cinema com tarifa reduzida no Centro Lapa

O Cine Imperial, situado no Shopping Center Lapa, mantém a campanha promocional de meia-entrada aplicável a todos os espectadores até o dia 30 de setembro de 2026.

Os bilhetes custam R$ 14 de quinta-feira a domingo. A grade de filmes inclui longas-metragens comerciais e exibições em múltiplos horários.

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Festival Tempero Bahia Parque Shopping Bahia programação cultural

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