K-pop: bazar reúne photocards, oficinas e comidas coreanas em Salvador

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Promovido pelo Soul Seven Club, a segunda edição do Kpop Bazar em Salvador acontece neste domingo, 11, no Shopping Rio Vermelho (Rua Odilon Santos, nº 205), das 10h às 16h, com entrada gratuita. O evento reunirá cerca de 15 expositores com produtos ligados ao universo do K-pop, artigos de papelaria, livros, ecobags, bottons, camisetas, além de lanches e drinks.

Com o objetivo de aproximar a comunidade interessada em K-pop, o projeto já realizava encontros menores, para aproximadamente 30 pessoas, com bate-papos e atividades voltadas à cultura sul-coreana. Entre os participantes desta edição estão Fabiana Rosa e Claudia Oliveira, com ateliê criativo; Keru Studio; Lais Mota, com álbuns de K-pop; Se7ven Fanmade; Magic Store Front, dentre outros.

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A escritora Stephanie Cabanelas, conhecida pelos livros “Dia de Primeira” e "Um Verão Entre Nós", também participa do bazar com sua irmã, Stela Cabanelas, que apresentará peças de crochê inspiradas em idols do K-pop. Completam a programação Tsuki Produtos Orientais, com lanches e comidas populares em produções sul-coreanas, e Dan Morais, com drinks à base de soju.

Entre os destaques da gastronomia, está o Brigadeiro 21, inspirado no BTS, que traz a marca da Hormiga Candy Shop, collab de doces do Guadalupe. Outra opção é o Hot Dog Psy, com o famoso kimchi coreano.

Confira a programação:

A oficina de customização de holders para photocards, sucesso na primeira edição do evento, acontecerá, desta vez, de forma ininterrupta durante todo o dia. A atividade custa R$ 30 e poderá ser feita no local, com material incluso.

Outra atividade será a oficina de journal e planner, que propõe a criação do próprio journal e o aprendizado de técnicas de colagem e escrita criativa aplicadas a fichários, cadernos e planners. As vagas são limitadas, com valor de R$ 90 e material incluso. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98834-0857.