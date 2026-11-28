Entre histórias, música e brincadeiras, a Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, se transforma em um espaço de descobertas para a infância. Com entrada gratuita, o Festival Ler e Brincar começou nesta sexta-feira, 27, e segue até sábado, 28, com atividades que aproximam crianças e famílias do universo literário e apresentam a leitura para além dos livros.

Realizado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), o festival reúne contação de histórias, apresentações musicais, intervenções artísticas e atividades culturais. A programação valoriza narrativas afro-brasileiras e promove o encontro das crianças com artistas e autores baianos, com a proposta de fazer com que os pequenos reconheçam a biblioteca como um espaço de pertencimento.

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Para a curadora do festival, Emília Nuñez, aproximar a infância da literatura desperta a curiosidade e torna o contato com os livros mais espontâneo. "Aqui a gente vai ter música, contação de história, presença de muitos autores e autoras da Bahia para que a gente possa trazer a criança para pertinho da literatura, para que ela entenda que ler também é brincar", destacou.

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, também ressaltou a importância de aproximar as famílias das bibliotecas públicas desde os primeiros anos de vida. "O festival Ler e Brincar é uma importante iniciativa que busca incentivar o hábito da leitura desde a infância, aproximando crianças e famílias dessas bibliotecas públicas, que são espaços tão importantes e biblioteca também é lugar para a criança", afirmou.

Atividade inclusiva

Além do incentivo à leitura, o festival abre espaço para discutir inclusão e acessibilidade na infância. A psicanalista Kaká Freitas, especialista em autismo e neurodivergências e autora do programa Pililim Autista, destacou a importância de iniciativas lúdicas para ampliar o debate sobre a presença de crianças neurodivergentes nos espaços culturais e educacionais.

"Pililim é pura ludicidade. Nós devemos incluir todos, que lugar de autista e de neurodivergentes é em todo lugar", afirmou. A especialista também participa de uma atividade voltada aos educadores, com orientações sobre a aplicação do Plano Educacional Individualizado (PEI) nas salas de aula.

Entre as crianças, a experiência já desperta o desejo de voltar. Marcelo Kayodê de Albuquerque, de 3 anos, participou do festival acompanhado da mãe, Rebecca de Azevedo, e demonstrou entusiasmo com a iniciativa. "Eu gosto do Festival Ler e Brincar e quero mais e mais dele", contou.

Samara Almeida, de 8 anos, também aprovou a experiência e já planejava retornar no dia seguinte. "Estou achando o evento maravilhoso, amei o evento e amanhã eu vou vir de novo. Eu quero que seja melhor do que hoje", disse.

Programação hoje

Neste sábado, a programação reúne atrações como o Coral Açu, o contador de histórias Teacher Lucas, a artista Cássia Vale, a contação de histórias de Janete Marques e uma roda de capoeira com Mestra Lontra, além do show do grupo Canela Fina. O encerramento das atividades contará com a participação do Robô, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O público também pode visitar a Feira de Livros, que reúne mais de 20 expositores, e conhecer o projeto Leve Leia. O festival ainda presta homenagens ao grupo Canela Fina e a Vovó Cici, referência na contação de histórias afro-brasileiras, na pesquisa e na cultura de Salvador.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela