Professor de Feira é finalista de prêmio nacional | A TARDE

O professor João Luiz Costa, carinhosamente chamado de 'Professor John' por seus alunos, é um dos finalistas do Prêmio Educador Transformador 2024, na categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA). Seu projeto inovador, "Pretitude em Foco", destaca-se entre mais de três mil iniciativas inscritas de todo o país.

Desenvolvido há três anos no Colégio Estadual de Tempo Integral Edith Machado Boaventura, em Feira de Santana, o "Pretitude em Foco" vai além das salas de aula. Através de ensaios fotográficos, o projeto incentiva o protagonismo dos alunos, que assumem os papéis de modelos, fotógrafos e maquiadores. Mais do que uma atividade artística, trata-se de uma ferramenta de empoderamento e valorização da identidade afro-brasileira.

As fotos capturadas pelos alunos já foram expostas em 15 escolas públicas da região, em shopping centers e eventos, além de fazerem parte do acervo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

Para o Professor John, "cada pequena iniciativa e cada gesto de amor e dedicação são uma contribuição para um mundo melhor". Ele se diz "imensamente grato" a todos que o inspiraram e apoiaram ao longo de sua trajetória, reconhecendo que essa conquista é fruto de um trabalho colaborativo.

"Independentemente do resultado, já me sinto vencedor com todos os professores e estudantes participantes do Pretitude em Foco", afirma o educador. "Alcançarmos tal visibilidade para a EJA e para a educação baiana é um marco importante".

Reconhecimento do Governo da Bahia

O "Pretitude em Foco" foi contemplado pelos edital Professor Jorge Conceição (2022) e Makota Valdina (2024), ambas iniciativas do Governo do Estado da Bahia que visam premiar projetos escolares que valorizam a cultura afro-brasileira e indígena.

Sobre o Prêmio Educador Transformador

O Prêmio Educador Transformador visa destacar ideias inovadoras e transformadoras na educação, reconhecendo o trabalho de professores que contribuem para a formação integral dos alunos. Nesta edição, o prêmio recebeu 3.460 inscrições de todo o país. Os vencedores nacionais serão anunciados no dia 24 de abril, durante a Bett Brasil 2024, em São Paulo