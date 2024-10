Vila Velha promove teatro infantil com Festival Vilerê

Histórias do Mundão - Foto: Alessandra Nohvais

Em comemoração ao Mês das Crianças, o Teatro Vila Velha continua se reinventando e expandindo sua atuação pela cidade de Salvador. Em meio ao projeto de revitalização do espaço, o tradicional Festival Vilerê segue na programação, unindo arte, educação e acessibilidade ao púbico infantojuvenil. A 13ª edição será realizada durante todo outubro, ocupando o Teatro Molière da Aliança Francesa, o Teatro Goethe-Institut e o Museu de Arte Moderna da Bahia.



Desde sua criação em 2005, o Vilerê já atingiu cerca de 40 mil pessoas, entre artistas e espectadores, promovendo espetáculos e oficinas para crianças e adolescentes da rede pública e de comunidades carentes. Ao Portal A TARDE, a coordenadora-geral do festival, Cristina Castro, destacou o impacto do projeto:

Conseguimos transformar o Vila em um lugar de acolhimento e inovação. O público infantil que temos hoje será o responsável por transformar a sociedade e as artes no futuro Cristina Castro

O espetáculo infanto-juvenil “Cadê Rádbrin? - Uma Aventura Brincante” traz a música, as cores e as belezas do nordeste brasileiro | Foto: Divulgação

Neste ano, o festival apresenta três espetáculos infantojuvenis, oficinas de teatro e dança, além da roda de conversa FalaVilinha, que terá como tema "Processos Criativos para as Infâncias". Cristina afirmou que a programação foi pensada para alcançar tanto os centros culturais, quanto as comunidades de Salvador:

Vamos realizar oficinas em bairros como Plataforma e Gamboa, aproximando a arte das crianças dessas regiões. Ao final, elas poderão compartilhar suas criações em uma mostra aberta Cristina Castro

Com exclusividade, ela revelou, ainda, a pretensão em estender o Festival Vilerê para outros períodos além do Dia das Crianças. A ideia é que o teatro integre na programação conteúdos voltados para as infâncias ao longo de todo o ano, garantindo que as crianças tenham acesso a experiências artísticas diversas e enriquecedoras em diferentes momentos.

Abertura do Festival Vilerê

A abertura do evento ficará por conta do espetáculo Histórias do Mundão, do Chegança Atelier Cultural, que será apresentado nos dias 12 e 13 de outubro, no Teatro Molière.

Histórias do Mundão | Foto: Alessandra Nohvais

A peça, dirigida por Manu Santiago e Rino Carvalho, acompanha duas irmãs que decidem explorar o mundo além das telas digitais e redescobrir a magia dos livros. Ao Portal A TARDE, Manu explicou que a peça reforça a importância da leitura na infância.

Nosso espetáculo convida as crianças a embarcar em uma aventura pela diversidade, pela palavra e pela leitura, temas essenciais para o desenvolvimento da infância Manu Santiago

O Vilerê também traz como destaque as práticas de acessibilidade, com sessões que contarão com tradução em libras e audiodescrição. Castro enfatiza a necessidade de investir mais em produções voltadas para o público infantojuvenil.



Ainda há poucos incentivos específicos para esse tipo de criação, e isso precisa mudar. A arte para crianças é fundamental para a formação de novas gerações Cristina Castro

FESTIVAL VILERÊ | PROGRAMAÇÃO COMPLETA



Oficina de teatro

Dia 17/10, das 09h às 12h, na Associação Bom Samaritano, em Plataforma - Com a atriz Silara Aguiar (graduanda em Licenciatura em Teatro na Escola de Teatro da UFBA que já atuou em sala de aula como estagiária na Escola Municipal Paroquial da Vitória, no Projeto

Educa Mais Bahia no Colégio Estadual Nelson Barros (2023) e Colégio Estadual Dalva Mattos (2024). Iniciou a carreira artística em 2015, executando atividades como atriz e destacando-se nos espetáculos “As paredes escondem o que não foi dito”, “Bem-vindo”, “Na Fila”, “Frida Kahlo”, “Madame Satã” e “O Mar de Caymmi”.

Oficina Vilerê – Circo para Crianças com Yerko Haupt

Dias 12 e 19/10, das 10h às 13h, nas arcadas do MAM – Yerko Haupt - artista, pesquisador, professor circense e mestrando em artes cênicas e também graduado através do Bacharelado Interdisciplinar em Artes da UFBA. Formou-se no Curso Livre de Circo da Bahia no Circo Picolino (2016). Suas principais técnicas circenses são o malabarismo (claves, bolas e fogo) e a acrobacia de solo. Informações através do instagram @vilere.tvv.

Oficina Vilerê - Dança e brincadeiras brasileiras com Cris Meirelles

Dias 13 e 20/10, das 10h às 13h, nas arcadas do MAM - Cris Meirelles - multi-artista mineiro que integra no seu trabalho a dança, a música e o teatro. Pesquisa há cerca de 20 anos as festas populares brasileiras. Iniciou-se nas congadas de Minas Gerais e, nos anos de trabalho no Instituto Brincante/SP, expandiu-se para diversas outras festas e brincadeiras: cavalo marinho, bumba meu boi, frevo, batuque de umbigada, coco de roda etc. Informações através do instagram @vilere.tvv

Oficina Vilerê - Dança e brincadeiras brasileiras com Cris Meirelles - multi-artista mineiro que integra no seu trabalho a dança, a música e o teatro | Foto: Divulgação

Fala Vilinha - conversas, bate-papos e afins



Dia 18/10, às 16h, nas arcadas do MAM - Tema: Processos Criativos para as Infâncias, com Débora Landim (diretora de teatro e doutora em Artes Cênicas pela UFBA) e Marísia Motta (Arte Educadora, Atriz, Artista Plástica, Especialista em Jogos e Especialista em Arte e Patrimônio Cultural). Mediação: Poliana Bicalho (Doutoranda pelo programa Multidisciplinar Cultura e Sociedade UFBA). No encontro, as artistas compartilham experiências sobre o fazer teatro com e para crianças e jovens no trajeto vivido na Companhia Novos Novos.

Entrada gratuita. Informações através do instagram @vilere.tvv

Espetáculo “Um Corpo de Palavras”

Dias 19 e 20/10, às 16h, no Teatro Goethe-Institut Salvador.

O espetáculo de teatro de sombras “Um Corpo de Palavras” conta a história de uma menina chamada Paula, cujo corpo se cobria de palavras sempre que ouvia, dos adultos, rótulos e julgamentos que diziam quem ela era ou deveria ser.

O espetáculo pretende levar a reflexão sobre o poder das palavras-rótulos que são usadas desde a mais tenra infância, para julgar as crianças, de forma a conduzir o olhar delas sobre elas mesmas durante toda a vida.

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla ou na bilheteria do teatro. As sessões de sábado dos espetáculos terão tradução em libras e audiodescrição.



Mostra de teatro Vilerê

Dia 26/10, às 10h, nas arcadas do MAM – Mostra de teatro Vilerê para crianças, resultado das oficinas de Teatro, Circo e Dança do festival Vilerê. Informações através do instagram @vilere.tvv

Espetáculo “Cadê Rádbrin? - Uma Aventura Brincante – Grupo CadeiradeBrin

Dias 26 e 27/10, às 16h, no Teatro Goethe-Institut Salvador. O espetáculo infanto-juvenil “Cadê Rádbrin? - Uma Aventura Brincante” traz a música, as cores e as belezas do nordeste brasileiro para encantar as crianças de todas as idades. E é uma celebração a 10 anos de existência do grupo baiano.

Espetáculo Cadê RádBrin | Foto: Divulgação

No espetáculo, o universo da cultura nordestina é explorado através de canções, histórias e brincadeiras. Junto com os artistas, adultos e crianças são convidados a vivenciar os personagens da história, além de cantar e dançar os brinquedos populares: roda de coco, quadrilha, bumba-meu-boi, juntamente com brincadeiras originais, criadas pelo grupo. Traga a família!



Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla ou na bilheteria do teatro. As sessões de sábado dos espetáculos terão tradução em libras e audiodescrição.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro