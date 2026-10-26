Após reeleição de Lula, bolsa aciona circuit breaker; entenda

Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a bolsa brasileira, a B3, precisou acionar o circuit breaker em um momento de forte queda no Ibovespa futuro, os chamados “papéis futuros”, negociados antes mesmo do início das transações do pregão.

O dólar comercial abriu em forte alta sendo negociado a R$ 5,42 quando foram interrompidas. Quando reabertas, pouco antes das 10h, o dólar chegou a R$ 5,60, alta de 12,2%. Depois de nova interrupção, o dólar voltou a ser negociado nas máximas de R$ 5,60 e, de novo, os negócios foram suspensos.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As negociações com ações da B3 também foram interrompidas após o Ibovespa, principal índice, cair mais de 10%.

De acordo com nota da B3, foram interrompidas negociação dos ativos à vista, renda fixa privada e opções referenciadas em ações, BDR, Ibovespa, Ibovespa B3 BR+, IBrX-50, Índice Small Cap, e ETFs por 30 minutos.

O que é o circuit breaker?

Essa disparada do dólar e a queda forte da Bolsa acionaram o mecanismo conhecido como circuit breaker, usado nos mercados financeiros e que paralisa as negociações em momento de variações muito bruscas para dar tempo para os investidores reverem seus planejamentos.

Nas negociações do mercado à vista, a regra de circuit breaker atual da B3 prevê interrupção das negociações quando o índice cai ou sobe 10% ou mais, interrompendo as negociações por 30 minutos. Se as variações chegarem a 15% após a retomada das operações, o mercado fica suspenso por mais uma hora.

O circuit breaker foi criado em 1997 e já foi acionado 23 vezes. Entre os principais momentos estão:

1997 – Crise asiática: o Ibovespa registrou queda de 10,19%;

– Crise asiática: o Ibovespa registrou queda de 10,19%; 1999 – Desvalorização do real: o Ibovespa caiu 10,29% no dia;

– Desvalorização do real: o Ibovespa caiu 10,29% no dia; 2008 – Crise do subprime nos Estados Unidos: houve seis interrupções em menos de um mês;

– Crise do subprime nos Estados Unidos: houve seis interrupções em menos de um mês; 2020 – Pandemia de Covid-19: o circuit breaker foi acionado seis vezes em março.

Câmbio e tesouros estressados

O circuit breaker também afetou o mercado de juros, nos contratos privados, diante da forte volatilidade do mercado. O Tesouro Nacional informou pouco depois das 9h30 que cancelou os leilões de NTN-B e de títulos prefixados (LTN e NTN-F) previstos para esta terça-feira e quinta-feira. O Tesouro informou que manterá a oferta de LFTs, que são títulos indexados à Selic, prevista para amanhã.

No exterior, os ativos brasileiros operam em forte queda: um ETF (fundo de investimentos atrelado a algum índice) que acompanha ações brasileiras negociadas em Nova York despencou 27% no pré-mercado. No Japão, um ETF de ações brasileiras recuou 15% nesta madrugada, registrando a maior perda diária desde 2008.

As ações negociadas nos Estados Unidos e na Europa de empresas com operações no Brasil registraram fortes quedas. A XP e o Itaú Unibanco recuaram pelo menos 26% no início das negociações nos Estados Unidos, enquanto o Banco Santander e a Telefónica caíram mais de 5%

Eleições e próximos passos

Analistas avaliam que, após o estresse dos primeiros dias, o mercado tende a acompanhar as decisões do governo de Lula para avaliar o potencial de médio e longo prazo para Bolsa e dólar.

São esperadas implementação de uma política fiscal, elevados juros reais no Brasil e o amplo diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, além da expectativa de que o Banco Central mantenha uma postura cautelosa.