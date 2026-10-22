Reta final das eleições e petróleo acima de US$ 110 turbinam dólar

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O Brasil entra na semana decisiva para as eleições presidenciais com registro de alta no dólar e alta nos preços do petróleo no mercado internacional. O dólar abriu a sessão desta quinta-feira, 22, em alta, com um avanço de 0,45% perto das 9h, cotado a R$ 5,0500 e o petróleo sendo negociado acima de US$ 110.

O Portal A TARDE já mostrou que o mercado financeiro, que concentra negociação de títulos, moedas, ações, derivativos e mercadorias, costuma reagir calorosamente a eventos atuais, mas também a suas expectativas.

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Essas oscilações refletem as expectativas do mercado, mas não revelam, por si só, a situação da economia. Para entender os possíveis efeitos de cada cenário sobre a população, é preciso considerar também indicadores como emprego, renda, preços e benefícios sociais.

Como as eleições mexeram com o mercado?

A poucos dias das eleições presidenciais no Brasil, investidores repercutem as últimas pesquisas, divulgadas na véspera. O mercado ainda avalia novos balanços corporativos e segue atento às oscilações dos preços do petróleo no mercado internacional.

Na reta final das eleições, Flávio Bolsonaro está em empate técnico com Lula. Segundo a pesquisa Quaest divulgada na véspera, enquanto o candidato do PL tem 45% das intenções de voto, o petista tem 44%.

A pesquisa também indicou que 44% temem a volta da família Bolsonaro ao poder e 42%, mais um mandato de Lula. Mais tarde, uma nova pesquisa Datafolha deve ser divulgada.

Pesquisas, declarações e resultados eleitorais podem provocar oscilações nos preços de ações, moedas e juros. O cenário internacional e os movimentos de entrada e saída de recursos do país também influenciam.

As oscilações do dólar ficaram assim:

Acumulado da semana: -0,90%;

Acumulado do mês: -2,84%;

Acumulado do ano: -8,41%.

Ataques internacionais e alta no petróleo

Nas últimas 24 horas, o barril do petróleo tipo brent, que é referência no mercado internacional, já subiu 2,91%, sendo o produto vendido a US$ 111,99 às 9h51. O principal motivo está relacionado com o aumento das tensões na guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Irã e Israel.

O Irã divulgou que sete navios petroleiros foram incendiados após terem sido atingidos diretamente por ataques do país ou por minas instaladas no Estreito de Ormuz.