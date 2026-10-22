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Reta final das eleições e petróleo acima de US$ 110 turbinam dólar

Entenda a reação do mercado financeiro aos cenários atuais

Carla Melo
Por
Na reta final das eleições, Flávio Bolsonaro está em empate técnico com Lula.
Na reta final das eleições, Flávio Bolsonaro está em empate técnico com Lula. - Foto: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O Brasil entra na semana decisiva para as eleições presidenciais com registro de alta no dólar e alta nos preços do petróleo no mercado internacional. O dólar abriu a sessão desta quinta-feira, 22, em alta, com um avanço de 0,45% perto das 9h, cotado a R$ 5,0500 e o petróleo sendo negociado acima de US$ 110.

O Portal A TARDE já mostrou que o mercado financeiro, que concentra negociação de títulos, moedas, ações, derivativos e mercadorias, costuma reagir calorosamente a eventos atuais, mas também a suas expectativas.

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Essas oscilações refletem as expectativas do mercado, mas não revelam, por si só, a situação da economia. Para entender os possíveis efeitos de cada cenário sobre a população, é preciso considerar também indicadores como emprego, renda, preços e benefícios sociais.

Como as eleições mexeram com o mercado?

A poucos dias das eleições presidenciais no Brasil, investidores repercutem as últimas pesquisas, divulgadas na véspera. O mercado ainda avalia novos balanços corporativos e segue atento às oscilações dos preços do petróleo no mercado internacional.

Na reta final das eleições, Flávio Bolsonaro está em empate técnico com Lula. Segundo a pesquisa Quaest divulgada na véspera, enquanto o candidato do PL tem 45% das intenções de voto, o petista tem 44%.

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A pesquisa também indicou que 44% temem a volta da família Bolsonaro ao poder e 42%, mais um mandato de Lula. Mais tarde, uma nova pesquisa Datafolha deve ser divulgada.

Pesquisas, declarações e resultados eleitorais podem provocar oscilações nos preços de ações, moedas e juros. O cenário internacional e os movimentos de entrada e saída de recursos do país também influenciam.

As oscilações do dólar ficaram assim:

  • Acumulado da semana: -0,90%;
  • Acumulado do mês: -2,84%;
  • Acumulado do ano: -8,41%.

Ataques internacionais e alta no petróleo

Nas últimas 24 horas, o barril do petróleo tipo brent, que é referência no mercado internacional, já subiu 2,91%, sendo o produto vendido a US$ 111,99 às 9h51. O principal motivo está relacionado com o aumento das tensões na guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Irã e Israel.

O Irã divulgou que sete navios petroleiros foram incendiados após terem sido atingidos diretamente por ataques do país ou por minas instaladas no Estreito de Ormuz.

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