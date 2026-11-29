Siga o A TARDE no Google

Os clientes de cartão de crédito que recorrem repetidamente ao rotativo, pagamento mínimo da fatura, terão redução gradual dos limites a partir de julho de 2027. A medida busca evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do mercado.

A nova regra faz parte de um conjunto de medidas anunciado na última quarta-feira, 25, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BC) para conter o superendividamento das famílias.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As mudanças também preveem restrições à concessão de novos empréstimos para consumidores com dificuldades financeiras e ampliam a proteção nas operações de contratação e transferência de dívidas.

Pelas novas diretrizes, os bancos deverão reduzir gradualmente o limite dos cartões de clientes que, em um período de seis meses, deixarem de pagar integralmente pelo menos três faturas, em meses diferentes, e utilizarem o crédito rotativo.

A análise não ficará restrita às operações de uma única instituição: deverá considerar os cartões e as dívidas do consumidor em todo o sistema financeiro.

O processo de redução seguirá critérios estabelecidos pelas próprias instituições financeiras e informados nos contratos. Antes de qualquer alteração, os clientes também deverão receber um aviso prévio dos bancos.

Em quais situações o limite pode voltar ao normal?

A redução do limite poderá ser suspensa quando o cliente regularizar sua situação financeira. Para isso, será necessário cumprir pelo menos uma das seguintes condições:

Quitar integralmente a dívida acumulada no crédito rotativo;

Pagar o valor total de seis faturas consecutivas.

A medida pretende estimular o pagamento das faturas em dia e impedir que a utilização recorrente do rotativo agrave o endividamento e comprometa ainda mais a renda dos consumidores.

Quais empréstimos serão restringidos para clientes inadimplentes?

Outra mudança estabelece limites para a concessão de novos empréstimos sem garantia a pessoas que enfrentam dificuldades para pagar suas dívidas.

A restrição valerá para consumidores com parcelas em atraso há pelo menos 90 dias em operações sem garantia ou que apresentem sinais claros de incapacidade de pagamento.

Nessas situações, as instituições financeiras não poderão aumentar o risco de endividamento por meio da oferta de novos empréstimos sem garantia.

Algumas modalidades, porém, continuarão autorizadas:

Crédito consignado;

Operações com garantias reais suficientes;

Renegociações, portabilidade e substituição da dívida por condições mais vantajosas;

Crédito com juros reduzidos previsto em legislação específica;

Operações relacionadas à recuperação judicial ou extrajudicial.

Como será feita a contratação de empréstimos?

As propostas de crédito poderão continuar sendo apresentadas por telefone ou aplicativos de mensagens. A formalização da operação, porém, deverá ocorrer exclusivamente pelos canais autorizados das instituições financeiras, como aplicativos oficiais, internet banking ou atendimento presencial.

Os bancos também terão de adotar procedimentos para verificar a identidade do consumidor e comprovar que ele concordou com as condições do empréstimo ou financiamento.

O que muda quando uma dívida é transferida?

O pacote também prevê garantias para quem tem empréstimos ou financiamentos transferidos para fundos de investimento, securitizadoras ou outros compradores que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

A mudança de credor não poderá retirar direitos do consumidor. Mesmo após a venda da dívida, a instituição que concedeu o crédito inicialmente continuará responsável pelo atendimento e, em última instância, pelo fornecimento de informações sobre:

Juros e demais encargos cobrados;

Saldo devedor e pagamentos já realizados;

Procedimentos para antecipar a quitação;

Condições para portabilidade e quitação da dívida.

As regras também estabelecerão prazos mínimos para a transferência dos créditos e exigências para que a instituição responsável pela venda continue exposta a parte dos riscos da operação.

Como os bancos deverão avaliar o risco de endividamento?

As instituições financeiras terão de aperfeiçoar os critérios de análise de risco, levando em conta o volume de dívidas e a capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas durante todas as etapas da concessão de crédito.

Outra medida prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual (CFI), indicador que calcula a parcela da capacidade mensal de pagamento de uma pessoa já comprometida com dívidas e outras obrigações financeiras.

Com critérios uniformes, a proposta busca facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade e permitir uma avaliação mais consistente entre diferentes instituições.

Também estão previstas discussões sobre formas de ampliar a transparência dos critérios utilizados pelos bancos na gestão de riscos e na distribuição das operações de crédito, considerando o comprometimento financeiro dos clientes.