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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo, 29, que o Brasil volte a investir mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) em ações de desenvolvimento da economia nacional

"Esse país parece que sobe um degrau e desce dois. Se a gente não tiver economia crescente, a gente não consegue subir degrau após degrau sem voltar atrás. Hoje, o Brasil tem 16,7% de investimento do PIB no desenvolvimento. É muito pouco. Já tivemos 21% em 2010", disse o mandatário na cerimônia de entrega de medalhas da Corrida e Caminhada MEC 2026, realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

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"Nós precisamos chegar a ter acima de 20% do PIB em investimento. Para que a gente tenha uma indústria digital crescente, criativa, economia verde e, sobretudo, indústria competitiva", acrescentou o petista.

Ao lado dos ministros da Educação e da Saúde, Leonardo Barchini e Alexandre Padilha, e da primeira-dama Janja, Lula falou que quer transformar o país em "exportador de conhecimento, de inteligência, não apenas de commodities" em seu quarto mandato no Palácio do Planalto.

Corrida e Caminhada do MEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste domingo, 29, da Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento comemora os 96 anos de criação da pasta.

Na ocasião, o presidente defendeu a educação como instrumento para garantir a soberania nacional e dedicou a medalha recebida aos profissionais da educação. Também fez referência às motociatas promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).