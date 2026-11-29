POLÍTICA
Lula participa de corrida de 96 anos do MEC
Ele estará acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e de outras autoridades.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste domingo, 29, da Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento comemora os 96 anos de criação da pasta.
Segundo o Planalto, Lula estará acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e de outras autoridades. A concentração, a largada e a chegada dos participantes serão em frente à sede do ministério.
O evento tem 3 modalidades:
- Caminhada de 3 km
- Corridas de 5 km
- Corridas 10 km.
A expectativa é que o presidente participe da caminhada.
A edição deste ano recebeu 7.000 inscrições. Todos os participantes que concluírem os percursos receberão medalhas. Nas modalidades competitivas, serão entregues troféus aos primeiros colocados.
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Lula também participou da edição de 2025, realizada em 28 de setembro daquele ano, em comemoração aos 95 anos do ministério. Na ocasião, percorreu 3 km ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de integrantes de seu governo.
Na ocasião, o presidente defendeu a educação como instrumento para garantir a soberania nacional e dedicou a medalha recebida aos profissionais da educação. Também fez referência às motociatas promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).