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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste domingo, 29, da Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento comemora os 96 anos de criação da pasta.

Segundo o Planalto, Lula estará acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e de outras autoridades. A concentração, a largada e a chegada dos participantes serão em frente à sede do ministério.

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O evento tem 3 modalidades:

Caminhada de 3 km

Corridas de 5 km

Corridas 10 km.

A expectativa é que o presidente participe da caminhada.

A edição deste ano recebeu 7.000 inscrições. Todos os participantes que concluírem os percursos receberão medalhas. Nas modalidades competitivas, serão entregues troféus aos primeiros colocados.

Lula também participou da edição de 2025, realizada em 28 de setembro daquele ano, em comemoração aos 95 anos do ministério. Na ocasião, percorreu 3 km ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de integrantes de seu governo.

Na ocasião, o presidente defendeu a educação como instrumento para garantir a soberania nacional e dedicou a medalha recebida aos profissionais da educação. Também fez referência às motociatas promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).