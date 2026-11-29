Siga o A TARDE no Google

​A articulação do vice-presidente da Câmara de Maiquinique, Lwanderson Ezequiel Brito dos Santos (PV), conhecido como "Ezequiel Ferraz", para presidir o Legislativo no biênio 2027–2028 ocorre em meio a questionamentos sobre repasses milionários da prefeitura para a área da educação.

Aliado da prefeita Valéria Silveira (PV) — cassada em primeira instância pela Justiça Eleitoral em 2025 —, o vereador tenta viabilizar a candidatura após ter sido preterido dentro da própria base governista na disputa anterior, no ano passado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Privilégio

​Dados do Portal da Transparência do município e da prestação de contas enviada ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) indicam que a gestão desembolsou R$ 1.159.941,04 em 2026 para uma única empresa: a Globo Educacional Comércio Ltda., constituída em 1º de outubro de 2025, em Alcobaça, no extremo sul do estado.

​Entre os repasses registrados está a transferência de R$ 369.504,30 realizada em 10 de abril pela compra de 70 aparelhos de ar-condicionado "com instalação". A nota fiscal foi emitida às 10h53 e o pagamento efetivado às 15h42 do mesmo dia, em intervalo inferior a cinco horas.

O empenho foi autorizado pelo secretário de Educação, Wesley Bleza Cunha, e o ateste de recebimento assinado na mesma data pelo chefe do Setor de Compras, Ricardo Batista Silveira.

Assinaturas

​As mesmas assinaturas aparecem em outros processos envolvendo a fornecedora. No fim de abril, foram pagos cerca de R$ 283,8 mil por equipamentos destinados à Escola Municipal Maria Celeste, de tempo integral. Já em 5 de agosto, a empresa recebeu R$ 187.460,00 por carteiras e mobiliário escolar, um dia após a emissão da nota.

​Moradores e servidores da rede municipal relatam, porém, que os condicionadores de ar e parte dos materiais pagos não chegaram às unidades de ensino, mantendo as salas sem refrigeração.

Há ainda relatos de que parte dos equipamentos teria sido deslocada para Brasília. Os gastos ocorrem paralelamente à dispensa de servidores municipais às vésperas do encerramento do ano.

Irregularidades na aplicação

​Ao menos R$ 471 mil do montante pago provêm da complementação da União ao Fundeb. Por envolver verba federal, eventuais irregularidades na aplicação dos recursos ou na entrega dos bens podem motivar apurações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal (MPF) e do Tribunal de Contas da União (TCU), além do acompanhamento do TCM-BA.

​No âmbito local, não foram localizados requerimentos, convocações ou comissões parlamentares instauradas pelos vereadores para verificar a entrega dos equipamentos.