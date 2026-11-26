Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Banco do Brasil realiza um leilão com oferta de 215 imóveis espalhados por diferentes regiões, adotando o formato sem valor mínimo estabelecido para a abertura de propostas.

A modalidade costuma atrair compradores interessados em negociar abaixo da avaliação tradicional, embora exija atenção redobrada às regras do edital e às condições de cada lote.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Como funciona a disputa

​Diferentemente de certames convencionais que partem de um piso obrigatório, a ausência de lance mínimo inicial permite que os participantes apresentem ofertas a partir do valor de abertura definido no regulamento, cabendo ao sistema ou ao leiloeiro avaliar se o montante alcançado atende aos critérios de venda previstos em edital.

​Variedade de bens: O catálogo reúne 215 propriedades, o que tende a incluir unidades residenciais, comerciais, terrenos ou imóveis rurais, conforme a disponibilidade da carteira da instituição.

​Participação digital: Leilões bancários desse porte costumam ocorrer de forma eletrônica por meio de plataformas parceiras ou canais oficiais indicados no edital, exigindo cadastro prévio e envio de documentação.

​Condições de pagamento: A forma de quitação — à vista, parcelada ou com financiamento, quando permitido — varia de acordo com o lote e deve ser conferida antes da disputa.

Pontos de atenção

​Em leilões de imóveis promovidos por instituições financeiras, o preço atrativo é apenas uma parte da decisão.

Quem pretende dar lance deve analisar previamente a situação jurídica e física do bem, incluindo eventuais débitos de condomínio ou tributos, prazos de desocupação e regras sobre vistorias.

​A leitura integral do edital e a verificação da matrícula atualizada ajudam a evitar surpresas após a arrematação, especialmente quando o imóvel apresenta ocupação anterior ou exigências específicas para transferência de posse.