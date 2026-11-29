Siga o A TARDE no Google

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu as recentes falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao chamá-lo de “morto-vivo”.

Em publicação no Instagram, Zema relembrou dois episódios envolvendo FHC: a divulgação de imagens gravadas em seu próprio apartamento e a declaração do atual presidente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, vive com doença de Alzheimer em estágio avançado,

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ex-governador disse que episódios o fazem lembrar do seu pai, também acometido pela doença e que os bastidores da política virou “palco de derramamento de sangue, sem nenhum limite”

“Não estou aqui falando de política. Estou falando sobre a vida. E falo como filho do seu Ricardo, hoje idoso acometido com Alzheimer. Eu conheço a dor que é ver meu pai debilitado, já sem capacidade de lembrar do grande homem que foi, nem dos filhos que criou”, escreveu.

O ex-governador relembrou que esteve na residência de Fernando Henrique em 2024, quando entregou ao tucano o Grande Colar da Inconfidência, condecoração concedida pelo governo mineiro.

“A vida é curta demais para se resumir a disputa de poder ou sede de aprovação social no Instagram. No fim, todos temos uma história pra contar. O FHC tem uma bela história. E merece ser respeitada”, declarou.

Lula chama FHC de morto-vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o chamando de “morto-vivo”, durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

Segundo o petista, FHC está com demência, tem 95 anos e já não consegue reconhecer os próprios filhos. Na ocasião, Lula afirmou que o ex-presidente “não vive” mais e o chamou de “morto-vivo”.

Após a polêmica, Lula pediu desculpas ao ex-presidente e classificou a fala como uma “gafe muito ruim” e afirmou que não pretende repetir o episódio.

“Na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que não quero um exílio para as pessoas, que eu quero fazer as pessoas viverem e citei o Fernando Henrique Cardoso, que está, me parece, com demência generalizada, e eu disse um morto-vivo", disse ele durante live com o deputado André Janones (Rede-MG).