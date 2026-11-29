POLÍTICA
Milei rejeita convite de Lula para posse e faz novos ataques
O presidente da Argentina afirmou que não foi convidado
O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou que não tem interesse em receber um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. A informação é da CNN.
Em entrevista, o argentino voltou a fazer críticas ao brasileiro, repetiu acusações e disse que não pretende participar do evento, em meio ao agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países.
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Milei afirmou que não foi convidado e, ao ser questionado se gostaria de receber o convite, respondeu negativamente. O presidente argentino também justificou a posição com ataques dirigidos a Lula, a quem chamou de corrupto e ladrão, além de mencionar o período em que o petista esteve preso.
Milei volta a chamar Lula de corrupto e ladrão
Durante a entrevista, Milei afirmou que não considera suas declarações sobre Lula ofensivas. O argentino sustentou que as acusações que faz ao presidente brasileiro seriam verdadeiras e voltou a mencionar as condenações que o petista teve anuladas pela Justiça.
"Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário", afirmou Milei, ao justificar os ataques. Ele também alegou que Lula deixou a prisão por questões processuais, e não porque teria sido comprovada sua inocência.