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A nova lei de licença-paternidade deve entrar em 2027 com algumas mudanças, entre elas, o aumento de cinco para até 20 dias após o nascimento do filho e adoção.

A medida começa a valer em 1º de janeiro de 2027 e será aplicada aos poucos, com mudanças a cada ano. Sendo:

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10 dias em 2027;

15 dias em 2028;

20 dias em 2029.

Para que a última etapa seja aplicada, será necessário cumprir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A lei também cria o salário-paternidade, um benefício que garante o pagamento ao trabalhador durante o período em que estiver afastado para cuidar da criança.

Quem poderá receber o benefício?

A nova legislação amplia o número de trabalhadores que terão direito à licença e ao salário-paternidade. Além dos funcionários com carteira assinada, o benefício também será oferecido a outras categorias.

Sendo elas:

Microempreendedores individuais (MEIs);

Trabalhadores autônomos;

Empregados domésticos;

Trabalhadores avulsos;

Segurados especiais;

Desempregados que ainda tenham qualidade de segurado do INSS.

Para quem trabalha com carteira assinada, o pagamento será feito direto pela empresa, que depois poderá receber o valor de volta do INSS.

Já os trabalhadores das demais categorias contempladas receberão o benefício diretamente pela Previdência Social.

Como será feito o pagamento?

O salário-paternidade funcionará do mesmo jeito que o salário-maternidade. Durante os dias de afastamento, o pai continuará recebendo o benefício, sem precisar abrir mão da renda para acompanhar os cuidados com o filho.

As empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã também continuarão oferecendo mais 15 dias de afastamento. Assim, os pais poderão ficar até 25 dias em 2027, 30 dias em 2028 e 35 dias em 2029.

Pais terão proteção contra demissão

Outra mudança importante é a garantia de estabilidade no emprego. Com a nova lei, o trabalhador não poderá ser demitido sem justa causa durante a licença e até um mês depois do fim do afastamento.