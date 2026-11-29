ECONOMIA
Licença-paternidade vai aumentar em 2027; veja como funcionará
A lei também cria o salário-paternidade, um benefício que garante o pagamento ao trabalhador
A nova lei de licença-paternidade deve entrar em 2027 com algumas mudanças, entre elas, o aumento de cinco para até 20 dias após o nascimento do filho e adoção.
A medida começa a valer em 1º de janeiro de 2027 e será aplicada aos poucos, com mudanças a cada ano. Sendo:
- 10 dias em 2027;
- 15 dias em 2028;
- 20 dias em 2029.
Para que a última etapa seja aplicada, será necessário cumprir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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A lei também cria o salário-paternidade, um benefício que garante o pagamento ao trabalhador durante o período em que estiver afastado para cuidar da criança.
Quem poderá receber o benefício?
A nova legislação amplia o número de trabalhadores que terão direito à licença e ao salário-paternidade. Além dos funcionários com carteira assinada, o benefício também será oferecido a outras categorias.
Sendo elas:
- Microempreendedores individuais (MEIs);
- Trabalhadores autônomos;
- Empregados domésticos;
- Trabalhadores avulsos;
- Segurados especiais;
- Desempregados que ainda tenham qualidade de segurado do INSS.
Para quem trabalha com carteira assinada, o pagamento será feito direto pela empresa, que depois poderá receber o valor de volta do INSS.
Já os trabalhadores das demais categorias contempladas receberão o benefício diretamente pela Previdência Social.
Como será feito o pagamento?
O salário-paternidade funcionará do mesmo jeito que o salário-maternidade. Durante os dias de afastamento, o pai continuará recebendo o benefício, sem precisar abrir mão da renda para acompanhar os cuidados com o filho.
As empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã também continuarão oferecendo mais 15 dias de afastamento. Assim, os pais poderão ficar até 25 dias em 2027, 30 dias em 2028 e 35 dias em 2029.
Pais terão proteção contra demissão
Outra mudança importante é a garantia de estabilidade no emprego. Com a nova lei, o trabalhador não poderá ser demitido sem justa causa durante a licença e até um mês depois do fim do afastamento.