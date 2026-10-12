Desconto na conta de luz: veja quem tem direito e como solicitar

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Famílias de baixa renda e beneficiários de programas sociais têm direito a reduções na fatura de energia elétrica no Brasil através da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o programa oferece abatimentos progressivos de até 65% no valor da conta de luz para os consumidores elegíveis.

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Quem tem direito ao benefício

O acesso à Tarifa Social exige o enquadramento em faixas de renda e programas do Governo Federal

Inscritos no CadÚnico : famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

: famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Pacientes em tratamento domiciliar : famílias no CadÚnico com renda de até três salários mínimos que possuam integrante dependente de aparelhos elétricos para tratamento de saúde.

: famílias no CadÚnico com renda de até três salários mínimos que possuam integrante dependente de aparelhos elétricos para tratamento de saúde. Beneficiários do BPC : idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada.

Como funcionam os descontos progressivos

Aplicação sobre o consumo : os abatimentos incidem diretamente na parcela de energia consumida na residência.

: os abatimentos incidem diretamente na parcela de energia consumida na residência. Faixas subsidiadas : o percentual de desconto reduz à medida que o consumo de quilowatts-hora (kWh) aumenta na fatura.

: o percentual de desconto reduz à medida que o consumo de quilowatts-hora (kWh) aumenta na fatura. Consumo excedente : todo o consumo que ultrapassar os limites fixados pelas regras do setor elétrico passa a ter cobrança com valor de tarifa regular.

: todo o consumo que ultrapassar os limites fixados pelas regras do setor elétrico passa a ter cobrança com valor de tarifa regular. Impostos e taxas : impostos, taxas de iluminação pública e bandeiras tarifárias seguem com cobrança conforme as legislações específicas.

Passos para solicitar a tarifa social

A inclusão de novos beneficiários costuma ocorrer de forma automática pelo cruzamento de dados do Governo Federal com as concessionárias de energia. Para assegurar o recebimento do desconto, o procedimento indicado envolve a verificação cadastral.