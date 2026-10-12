EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Dia das Crianças: investir cedo reduz custo da faculdade dos filhos
Planejamento financeiro antecipado corta em até 75% o valor dos aportes para custear os estudos
O Dia das Crianças marca momentos em família, mas a data também abre espaço para conversas sobre a relação com o dinheiro. Para famílias que planejam construir uma reserva para o futuro dos filhos, iniciar os investimentos cedo altera o cálculo financeiro, especialmente para custear a faculdade.
Uma revisão de mais de 100 estudos conduzida por pesquisadores da Universidade de Cambridge aponta que hábitos e atitudes relacionados ao dinheiro começam a se formar por volta dos sete anos.
No Brasil, dados do PISA 2022 mostram que 2% dos estudantes avaliados alcançaram o nível mais alto de proficiência em educação financeira, enquanto a média entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) participantes foi de 11%.
Para Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia, a educação financeira pode começar com situações do cotidiano, antes de abordar investimentos.
‘’O mais importante é que a criança comece a entender, de acordo com a sua idade, que o dinheiro está relacionado a escolhas, planejamento e objetivos. Quando os pais transformam esses conceitos em situações do dia a dia, fica mais natural desenvolver uma relação responsável com o dinheiro ao longo do tempo”, explica.
Da mesada ao planejamento da faculdade
A educação financeira acompanha etapas da infância
- Entre 3 e 6 anos: apresentam-se conceitos como a diferença entre necessidade e desejo e a importância de esperar para adquirir itens. Um cofrinho transparente serve de ferramenta para mostrar que quantias guardadas acumulam para um objetivo.
- Dos 7 aos 12 anos: a mesada funciona como exercício de responsabilidade financeira. Uma alternativa é dividir o dinheiro entre três objetivos: gastar, guardar e ajudar outras pessoas. Se uma criança planeja comprar um brinquedo de R$ 100 e guarda R$ 10 por mês, ela observa na prática a relação entre planejamento, tempo e meta.
- Na adolescência: o aprendizado avança para decisões como o uso de conta bancária e os primeiros investimentos, sob supervisão do responsável legal, conforme as regras da instituição financeira.
“Não existe uma idade única ou uma fórmula pronta. O planejamento precisa considerar a realidade de cada família e, principalmente, o objetivo que se quer alcançar. Para uma criança, o grande diferencial é o horizonte de tempo, que pode ser muito maior do que o de um adulto”, afirma Icó.
Relação entre tempo de investimento e aporte mensal
Efeito do tempo no esforço mensal
- O tempo atua como fator direto na construção de reservas de longo prazo.
- Os rendimentos acumulados somam-se ao patrimônio ao longo dos anos, reduzindo a necessidade de aportes mensais elevados.
Simulação para formação de reserva (Rendimento real hipotético de 6% ao ano)
Curso presencial padrão (Reserva estimada de R$ 40,1 mil)
- Prazo de 15 anos: aporte mensal de R$ 140.
- Prazo de 5 anos: aporte mensal de R$ 577.
Graduação em Engenharia (Prazo de 15 anos)
Aporte mensal de aproximadamente R$ 202.
- Graduação em medicina (prazo de 15 anos):
- Aporte mensal de aproximadamente R$ 2.861.
Premissas e condições das simulações
- Os cálculos servem apenas como referências de planejamento.
- Consideram retorno real hipotético de 6% ao ano, aportes no fim de cada mês e valores brutos.
- Os custos dos cursos baseiam-se em médias nacionais de mensalidades e não incluem bolsas, impostos, taxas ou reajustes diferentes da inflação.
“Quando uma família começa a se organizar com antecedência, ela ganha tempo para ajustar os aportes, rever os objetivos e lidar com diferentes momentos da vida financeira. O planejamento não precisa começar com grandes valores: a regularidade e o horizonte de longo prazo são pontos importantes nessa construção”, destaca Rodrigo Icó.
Opções de investimento para longo prazo
A escolha dos ativos depende do prazo, do perfil da família e do objetivo definido
- Tesouro Educa+: título público desenvolvido para fins educacionais. Combina a variação do IPCA com uma taxa de juros contratada no momento da compra. A partir da data de conversão escolhida, transforma o valor acumulado em 60 pagamentos mensais durante cinco anos.
- Tesouro IPCA+: título atrelado à inflação para resgate em data futura.
- Previdência Privada e outros produtos: avaliados segundo prazo, custos, tributação, liquidez e riscos associados.
“O investimento é uma ferramenta para realizar um objetivo. Antes de escolher um produto, é importante que a família tenha clareza sobre o que quer construir para aquela criança e em quanto tempo. A partir daí, fica mais fácil avaliar quais estratégias fazem sentido para aquela realidade”, finaliza Rodrigo Icó.