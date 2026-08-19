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NESTLÉ

Gigante alimentícia anuncia demissão em massa e fechamento de fábricas

Plano do novo CEO prevê economia de bilhões e redefinição de unidades para recuperar margens

Jair Mendonça Jr
Por
Diretrizes administrativas priorizam a automação de processos, a centralização de serviços e a revisão de unidades fabris deficitárias
Diretrizes administrativas priorizam a automação de processos, a centralização de serviços e a revisão de unidades fabris deficitárias - Foto: Divulgação Nestlé

A Nestlé divulgou plano corporativo para a eliminação de dezesseis mil postos de trabalho no mundo até o final de dois mil e vinte e sete. O projeto prevê o corte de doze mil funções administrativas e quatro mil vagas na área de manufatura.

A medida integra a estratégia do novo comando executivo para conter despesas operacionais, elevar a produtividade industrial e restabelecer o patamar de valorização perante o mercado financeiro.

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Redução de custos e corte de pessoal

Fábrica da Nestlé
Fábrica da Nestlé - Foto: Divulgação Nestlé

O planejamento financeiro estabelece a meta de economia de três bilhões de francos suíços. A força de trabalho global da corporação contabiliza duzentos e setenta e sete mil colaboradores, indicando que o volume de demissões atinge cinco vírgula oito por cento do quadro total de empregados.

As diretrizes administrativas priorizam a automação de processos, a centralização de serviços e a revisão de unidades fabris deficitárias.

Impacto no mercado financeiro e governança

Investidores reagiram positivamente ao anúncio do plano de enxugamento estrutural. As ações da companhia registraram alta expressiva nas bolsas europeias logo após a divulgação do comunicado oficial.

A gestão sob a tutela do novo presidente executivo prioriza a revisão integral do portfólio de marcas e a agilização das decisões comerciais diante da inflação e da retração de consumo em mercados estratégicos.

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Demissão em massa Nestlé

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