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Uma cidade com pouco mais de uma década de emancipação municipal está prestes a receber um empreendimento de alcance mundial. Pescaria Brava, no Litoral Sul de Santa Catarina, será sede da maior concessionária da Scania no mundo, com previsão de faturamento de R$ 1 bilhão por ano.

A construção já ultrapassou 60% de execução e tem inauguração prevista para 2027. O projeto é desenvolvido pelo Grupo Pedra e representa um novo investimento no município catarinense, que busca ampliar a geração de empregos e movimentar a economia local.

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A obra foi visitada na quinta-feira, 26, pelo prefeito Luiz Henrique Castro de Souza (Progressistas), que acompanhou o andamento dos trabalhos ao lado de representantes da fabricante sueca.

Maior concessionária da Scania terá 5,4 mil m²

O empreendimento ocupa um terreno de 25 mil metros quadrados, com 5,4 mil metros quadrados de área construída. A estrutura foi planejada para abrigar a maior concessionária da fabricante de caminhões e ônibus em escala mundial.

Durante a visita ao canteiro de obras, o prefeito destacou o avanço da construção e a participação de representantes da empresa no acompanhamento do projeto.

“Essa obra já está com 60% de andamento, recebemos aqui diretores, supervisores, engenheiros, todo mundo da parte técnica da Scania do Brasil. E nós vamos fazer essa inauguração em breve em 2027”, afirmou.

A expectativa é que o empreendimento alcance faturamento anual de R$ 1 bilhão. Para a administração municipal, a chegada da concessionária também deve ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer a atividade econômica da região.

“Pescaria Brava é a porta de entrada para gerar emprego e renda. Um investimento grandioso que fortalece nossa economia, gera oportunidades e coloca Pescaria Brava em destaque”, declarou o prefeito.

Gigante sueca faturou R$ 115 bilhões em 2025



Com 130 anos de história, a Scania tem origem na Suécia e atua na fabricação de caminhões pesados, ônibus e motores para aplicações industriais, marítimas e geração de energia.

A companhia mantém operações em mais de 100 países e possui aproximadamente 59 mil funcionários. Em seu último relatório enviado ao mercado, a fabricante informou faturamento global de cerca de R$ 115 bilhões em 2025.

A instalação da maior concessionária mundial da marca em Santa Catarina amplia a presença da empresa no mercado brasileiro e coloca Pescaria Brava no centro de um empreendimento de dimensão internacional.

Município mais novo de SC foi emancipado em 2013

A escolha de Pescaria Brava chama atenção também pela trajetória recente do município. Localizada no Litoral Sul catarinense, a cidade é considerada a mais nova de Santa Catarina.

O movimento pela emancipação começou em 11 de fevereiro de 1995, com a formação de uma Comissão Emancipacionista. Em 2003, o processo avançou com a assinatura do governador da época, mas entraves jurídicos impediram a realização imediata das eleições municipais.

A primeira eleição para prefeito e vereadores ocorreu somente em 2012. Em janeiro de 2013, Antônio Avelino Honorato Filho (PSDB) assumiu como primeiro prefeito da cidade.

Agora, pouco mais de uma década depois da instalação da primeira administração municipal, Pescaria Brava se prepara para receber uma estrutura que deverá se tornar a maior concessionária da Scania no mundo.