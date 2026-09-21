Justiça libera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, BB, Caixa e XP

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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e instituições financeiras, implementou um projeto-piloto para modernizar o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).

A ferramenta envolve bancos como Nubank, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e XP.

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A atualização do sistema altera o procedimento de cumprimento de ordens de constrição patrimonial expedidas pelo Poder Judiciário. Entre as funcionalidades em teste estão a emissão de respostas no mesmo dia e a aplicação de ordens de bloqueio de maior duração sobre ativos financeiros de devedores.

Como funciona o Sisbajud

O Sisbajud é a ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras. Por meio do sistema, magistrados determinam a localização e o bloqueio de valores em contas bancárias e investimentos para o pagamento de dívidas reconhecidas em juízo.

Com o novo manual técnico, o sistema passa a permitir o rastreamento contínuo de valores. Caso o saldo da conta seja insuficiente no momento da primeira consulta, o sistema pode monitorar novas movimentações e depósitos até atingir o valor determinado na decisão judicial.

Diferença entre inadimplência e bloqueio judicial

O bloqueio de valores em contas bancárias depende exclusivamente de ordem emitida por um juiz no âmbito de um processo judicial. A medida ocorre após o trâmite legal que garante o direito de defesa ao devedor.

Instituições financeiras não realizam o congelamento de saldos por iniciativa própria devido a atrasos em pagamentos de faturas, empréstimos ou financiamentos.

A cobrança administrativa de dívidas segue regras específicas do Código de Defesa do Consumidor e não utiliza o sistema de bloqueio judicial do CNJ.

Participação das instituições financeiras

O projeto-piloto conta com a adesão de grandes bancos para testar a infraestrutura tecnológica e a capacidade de resposta do sistema. O objetivo declarado pelo CNJ é aumentar a efetividade das decisões judiciais e reduzir o tempo entre a emissão da ordem e o efetivo bloqueio dos valores.