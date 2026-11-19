Empresas brasileiras deverão adotar, a partir de 16 de dezembro de 2026, a nova escala 5x2, com dois dias de descanso por semana. Além desta mudança, a Emenda Constitucional nº 141/2026 ainda prevê a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 42 horas semanais.

A transição gradual para a jornada de 40 horas semanais, sem redução salarial, deve ser feita ao longo de 14 meses. Para os empregadores, a adaptação exige planejamento da operação e atenção aos possíveis impactos financeiros.

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“Antes de qualquer adequação financeira, a empresa precisa avaliar seu quadro de funcionários, as atividades desempenhadas e a necessidade de cobertura da operação. A partir desse diagnóstico, será possível identificar se uma reorganização das escalas será suficiente ou se haverá necessidade de novas contratações. Só então será possível mensurar os impactos financeiros, considerando salários, horas extras, benefícios e encargos”, orienta Rafael Caribé, CEO da Agilize, empresa de contabilidade voltada a micro, pequenas e médias empresas.

Como organizar o planejamento financeiro

Projetar despesas

Com o diagnóstico da operação em mãos, o próximo passo é projetar as despesas relacionadas à nova jornada. Caribé explica que a empresa pode comparar os custos atuais com as estimativas para as próximas etapas da transição, incluindo salários, horas extras, benefícios, encargos trabalhistas e eventuais contratações.

“A elaboração de diferentes cenários permite identificar quanto cada alternativa poderá representar no orçamento e no fluxo de caixa”

Atenção ao cálculo das horas extras

Outro ponto que merece atenção é o valor da hora trabalhada. Com a manutenção dos salários e a redução da jornada semanal, poderá haver alteração no divisor utilizado para calcular as horas extras. Como referência proporcional, o divisor de uma jornada de 44 horas semanais é 220, enquanto jornadas de 42 e 40 horas correspondem a 210 e 200, respectivamente.

Essa mudança pode elevar o custo das horas extras e seus reflexos na folha de pagamento e os critérios de aplicação devem ser acompanhados conforme a regulamentação e as negociações coletivas.

Revisão dos controles da folha

Além do planejamento financeiro, a adequação envolve conferir os sistemas utilizados na administração da folha de pagamento. O controle de ponto, as escalas de trabalho, os cadastros dos funcionários e os parâmetros relacionados a horas extras e descanso semanal remunerado (DSR) estão entre os itens que precisam ser revisados.

Para os empregadores de funcionários horistas, vale especial atenção à apuração do DSR, considerando os possíveis efeitos da nova organização dos dias de trabalho e descanso. As informações dos trabalhadores e suas jornadas também devem ser conferidas quanto à necessidade de atualização no eSocial. Por isso, é importante que as alterações de escala sejam comunicadas à contabilidade com antecedência.

“É importante também considerar o regime tributário da empresa. Embora as regras sobre jornada sejam aplicáveis independentemente do enquadramento, a incidência dos encargos previdenciários patronais varia entre MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Dessa forma, eventuais aumentos nos custos da folha podem ter pesos diferentes conforme o regime adotado”, explica Caribé.

Para os pequenos negócios, conhecer essas particularidades e contar com o acompanhamento contábil durante a transição pode ajudar a dimensionar as despesas, ajustar os procedimentos de folha de pagamento e manter o planejamento financeiro alinhado às novas jornadas.