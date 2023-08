Preço médio da gasolina sobe e atinge maior patamar em mais de um ano

Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta sexta-feira,25, aponta que o preço médio da gasolina sofreu aumento e chegou a R$ 5,88 nos postos e atingiu o maior patamar em mais de um ano. A pesquisa é referente à semana de 20 a 26 de agosto.

O valor fica abaixo apenas do preço médio encontrado pela ANP em julho de 2022, de R$ 5,89. No preço da gasolina houve um aumento de 4,07% frente aos R$ 5,65 da semana anterior, segundo a ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,62. O preço médio do etanol, por sua vez, subiu para R$ 3,66 na última semana.

A alta foi de 1,39% em relação aos R$ 3,61 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,37. Já o diesel registrou a quarta alta consecutiva e foi encontrado nos postos, em média, a R$ 5,93. O salto foi de 10,22% frente aos R$ 5,38 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,75.