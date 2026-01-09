ECONOMIA
Prêmio acumulado chega a R$ 1bilhão; saiba como participar
Loteria sorteia prêmio equivalente a cerca de R$ 1 bilhão e permite apostas online feitas do Brasil
Por Iarla Queiroz
O início de um novo ano costuma despertar expectativas, planos e desejos de mudança. Em meio a esse clima de recomeço, uma das maiores loterias do planeta promete transformar a vida de um sortudo já nos primeiros dias de 2026. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a Mega Millions, dos Estados Unidos, sorteia um prêmio estimado em US$ 199 milhões, valor que gira em torno de R$ 1 bilhão.
A quantia chama atenção não apenas pelo montante, mas também pela possibilidade de participação de apostadores de fora dos Estados Unidos, incluindo brasileiros.
Como funciona a Mega Millions
A Mega Millions é uma das principais loterias norte-americanas e realiza sorteios regulares com prêmios que frequentemente atingem cifras bilionárias. O valor acumulado desta semana reflete a sequência de concursos sem ganhadores do prêmio principal.
O sorteio ocorre nos Estados Unidos, mas a legislação do país permite que estrangeiros participem e recebam prêmios, sem exigência de cidadania ou residência americana.
Brasileiros podem apostar sem sair de casa
Por meio de plataformas especializadas, como a TheLotter, brasileiros conseguem participar do sorteio de forma online. O serviço atua como intermediário, realizando a compra dos bilhetes oficiais em nome do apostador.
Após a escolha dos números e a confirmação da aposta, os bilhetes físicos são adquiridos nos Estados Unidos e armazenados em local seguro. O jogador recebe uma cópia digitalizada, que serve como comprovante de propriedade.
O que acontece se o prêmio sair
Caso o apostador ganhe valores inferiores a US$ 600, o pagamento é feito diretamente na conta bancária informada. Já no caso de prêmios maiores — incluindo o valor principal —, a plataforma oferece suporte para que o vencedor possa realizar o resgate presencialmente nos Estados Unidos.
Segundo informações divulgadas, os ganhos são repassados ao apostador sem cobrança de comissão, já considerando os impostos aplicáveis.
Legalidade e histórico da plataforma
A participação de brasileiros na Mega Millions é considerada legal, uma vez que a legislação americana autoriza apostas de estrangeiros. A TheLotter atua nesse mercado há 23 anos e informa já ter distribuído mais de US$ 130 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de ganhadores ao redor do mundo.
Sorteio pode marcar o início de 2026
Com o prêmio acumulado e o simbolismo do início do ano, o sorteio desta sexta-feira ganha um peso especial entre apostadores que veem na Mega Millions a chance de uma virada radical de vida.
O resultado será divulgado após o sorteio oficial nos Estados Unidos, encerrando a expectativa de quem decidiu apostar alto logo nos primeiros dias de 2026.
