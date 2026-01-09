Prêmio acumulado chega a R$ 1bilhão; saiba como participar

Sorteio acontece nesta sexta, 9 - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO

O início de um novo ano costuma despertar expectativas, planos e desejos de mudança. Em meio a esse clima de recomeço, uma das maiores loterias do planeta promete transformar a vida de um sortudo já nos primeiros dias de 2026. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, a Mega Millions, dos Estados Unidos, sorteia um prêmio estimado em US$ 199 milhões, valor que gira em torno de R$ 1 bilhão.

A quantia chama atenção não apenas pelo montante, mas também pela possibilidade de participação de apostadores de fora dos Estados Unidos, incluindo brasileiros.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a Mega Millions

A Mega Millions é uma das principais loterias norte-americanas e realiza sorteios regulares com prêmios que frequentemente atingem cifras bilionárias. O valor acumulado desta semana reflete a sequência de concursos sem ganhadores do prêmio principal.

O sorteio ocorre nos Estados Unidos, mas a legislação do país permite que estrangeiros participem e recebam prêmios, sem exigência de cidadania ou residência americana.

Brasileiros podem apostar sem sair de casa

Por meio de plataformas especializadas, como a TheLotter, brasileiros conseguem participar do sorteio de forma online. O serviço atua como intermediário, realizando a compra dos bilhetes oficiais em nome do apostador.

Após a escolha dos números e a confirmação da aposta, os bilhetes físicos são adquiridos nos Estados Unidos e armazenados em local seguro. O jogador recebe uma cópia digitalizada, que serve como comprovante de propriedade.

O que acontece se o prêmio sair



Caso o apostador ganhe valores inferiores a US$ 600, o pagamento é feito diretamente na conta bancária informada. Já no caso de prêmios maiores — incluindo o valor principal —, a plataforma oferece suporte para que o vencedor possa realizar o resgate presencialmente nos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas, os ganhos são repassados ao apostador sem cobrança de comissão, já considerando os impostos aplicáveis.

Legalidade e histórico da plataforma

A participação de brasileiros na Mega Millions é considerada legal, uma vez que a legislação americana autoriza apostas de estrangeiros. A TheLotter atua nesse mercado há 23 anos e informa já ter distribuído mais de US$ 130 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de ganhadores ao redor do mundo.

Sorteio pode marcar o início de 2026

Com o prêmio acumulado e o simbolismo do início do ano, o sorteio desta sexta-feira ganha um peso especial entre apostadores que veem na Mega Millions a chance de uma virada radical de vida.

O resultado será divulgado após o sorteio oficial nos Estados Unidos, encerrando a expectativa de quem decidiu apostar alto logo nos primeiros dias de 2026.