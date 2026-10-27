Shopee abre 4 centros de distribuição no Brasil e libera R$ 50 milhões em cupons

A Shopee ampliou em 60% sua capacidade de processamento de pedidos no Brasil para a temporada de compras de novembro. A poucos dias das campanhas de 11/11 e Black Friday, a plataforma anunciou a abertura de quatro centros de distribuição e a liberação de quase R$ 50 milhões em cupons de desconto. A expectativa da empresa é que o mês registre o melhor resultado da operação desde a chegada ao país, em 2020.

Os detalhes foram apresentados por executivos da companhia.. A estratégia combina expansão logística, redução do tempo de entrega e condições promocionais para atrair consumidores durante um dos períodos mais importantes do varejo.

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A Black Friday será realizada em 27 de novembro, enquanto a campanha 11/11 integra o calendário promocional da plataforma. Para atender à demanda esperada, a empresa também ampliou a estrutura de uma unidade já existente e aposta em novas modalidades de entrega.

Shopee abre quatro centros de distribuição no Brasil

Os novos centros de distribuição estão localizados nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, Vitória, no Espírito Santo, e Blumenau, em Santa Catarina. Além das inaugurações, a Shopee triplicou a área operacional da unidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Juntas, as novas estruturas acrescentam capacidade para processar 2,4 milhões de pedidos por dia. O volume representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa, no entanto, não divulgou os valores investidos nas obras e ampliações.

Com as novas unidades, a plataforma passa a contar com 30 centros de distribuição no país. Desse total, 25 operam no modelo cross-docking, utilizado como ponto de passagem e encaminhamento de encomendas dos vendedores, enquanto cinco funcionam no sistema de fulfillment, no qual a Shopee administra o estoque dos lojistas.

A operação logística também reúne 200 hubs de primeira e última milha e cerca de 5 mil agências, que integram a rede de recebimento e distribuição dos pedidos.

Entregas mais rápidas são aposta para novembro



A expansão da estrutura logística faz parte da estratégia da Shopee para acelerar as entregas durante as campanhas promocionais. Segundo Felipe Lima, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operação de Fulfillment da companhia, esse é um dos principais focos da empresa para o período.

A plataforma também lançou modalidades de entrega com prazos reduzidos. O serviço "Chega Amanhã" está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre.

Outra opção é a modalidade Turbo, que prevê entregas em até quatro horas e tem foco na capital paulista.

“No primeiro trimestre deste ano, reduzimos em 1,8 dia o tempo médio de entrega, na comparação com o ano passado”, afirmou Lima.

A ampliação da capacidade operacional ocorre em um momento de expectativa elevada para o comércio eletrônico, com duas campanhas importantes concentradas no mesmo mês. A empresa aposta que a combinação entre infraestrutura e promoções ajudará a atender ao aumento da procura.

Consumidores devem gastar mais no 11/11 e na Black Friday

Uma pesquisa realizada pela Shopee indica que os consumidores esperam gastar, em média, R$ 691 na plataforma durante a campanha 11/11. O valor representa um crescimento de 25% em relação a 2025.

Para a Black Friday, a previsão de gasto médio chega a R$ 764, alta de 20% na comparação anual.

No ano passado, entre os produtos mais vendidos nas datas promocionais de novembro estavam PlayStation 5, placas de vídeo, televisores inteligentes e aparelhos de ar-condicionado. Para este ano, a expectativa dos executivos é que os itens de maior valor continuem entre as prioridades dos consumidores.

“Temos previsões de muito calor neste fim de ano, então esperamos uma procura alta por ar condicionado”, afirmou o diretor.

A expectativa de aumento das compras ocorre em um cenário de juros elevados e endividamento das famílias, fatores apontados por varejistas como obstáculos ao consumo. Para estimular a aquisição de produtos mais caros, a Shopee aposta também em uma alternativa de pagamento parcelado.

Shopee aposta em parcelamento de até 12 vezes

A plataforma oferece o SParcelado, modalidade de pagamento conhecida como o “carnê” da Shopee, que permite dividir compras em até 12 vezes.

A ferramenta é uma das estratégias para facilitar a aquisição de produtos de tíquete mais alto durante as campanhas de novembro. A expectativa da empresa é aproveitar o período para ampliar as vendas, mesmo diante das dificuldades que afetam parte do orçamento dos consumidores.

Além do parcelamento, os cupons anunciados pela plataforma devem integrar as ações promocionais do 11/11 e da Black Friday. A empresa prevê liberar quase R$ 50 milhões em descontos, mas não detalhou como funcionará a distribuição dos valores entre as duas campanhas nem as condições específicas para utilização dos cupons.

Shopee acompanha discussão sobre venda de medicamentos

A expansão das categorias comercializadas pela plataforma também está no radar da companhia. Um dos segmentos acompanhados é o de medicamentos, cuja venda pelo comércio eletrônico envolve discussões regulatórias.

Atualmente, cerca de 40 grupos de farmácias operam na Shopee, mas comercializam produtos como cosméticos e itens de higiene. A plataforma aguarda maior clareza sobre as regras para a venda de medicamentos em marketplaces antes de decidir se avançará nesse mercado.

O tema ganhou atenção após o Mercado Livre anunciar a expansão da venda de remédios, incluindo aqueles que exigem receita médica. A movimentação ocorreu em meio às discussões sobre a regulamentação do comércio de medicamentos em plataformas digitais pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Shopee, por sua vez, afirma acompanhar as discussões antes de definir os próximos passos.

“Acompanhamos de perto as discussões na Anvisa para regulamentação. Precisamos ter mais clareza antes de fazer qualquer movimento. O entendimento que temos hoje é que os medicamentos precisarão sair das farmácias, e nós conseguimos garantir isso através das entregas Turbo. O medicamento não seria armazenado no nosso CD”, afirmou o diretor.

Enquanto aguarda a definição regulatória, a empresa concentra a estratégia de novembro na ampliação da capacidade logística, na aceleração das entregas e nas campanhas de descontos. A expectativa é que a combinação dessas frentes ajude a plataforma a alcançar seu melhor desempenho desde o início da operação brasileira.