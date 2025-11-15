Tradicional rede de eletrônicos encerra lojas em shoppings de Salvador

Tradicional loja encerra atividades em shoppings de Salvador - Foto: Reprodução/Freepik

Empresa com mais de 30 anos mercado de eletrônicos e com forte presença principalmente na região Nordeste, a Nagem encerrou as suas atividades nos shoppings da capital baiana onde tinha lojas: Paralela, Bahia e Salvador.

Apesar de não ter emitido uma nota oficial explicando os motivos do fechamento dos espaços nos centros de compras, a empresa, em seu site oficial, aponta que ainda há uma loja em funcionamento na capital baiana, localizada em Porto Seco Pirajá.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da Bahia, a Nagem opera em outros seis estados da Região Nordeste — com maior parte das suas lojas em Pernambuco — e em São Paulo. A empresa ainda contava com espaços no Pará e no Maranhão, mas que também foram desativados.

A saída da Nagem dos shoppings de Salvador mostra o quanto essas e outras empresas vem sentido o efeito da atuação das lojas on-line, que conseguem executar preços mais em conta em relação a esses espaços. Além disso, os preços dos aluguéis cobrados nos shoppings também vem sendo determinantes para o encerramento das atividades nesses locais.