ECONOMIA
ADEUS

Tradicional rede de eletrônicos encerra lojas em shoppings de Salvador

Após mais de três décadas no mercado, empresa fecha unidades e reforça crise de lojas físicas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/11/2025 - 8:47 h | Atualizada em 17/11/2025 - 14:17
Tradicional loja encerra atividades em shoppings de Salvador
Tradicional loja encerra atividades em shoppings de Salvador

Empresa com mais de 30 anos mercado de eletrônicos e com forte presença principalmente na região Nordeste, a Nagem encerrou as suas atividades nos shoppings da capital baiana onde tinha lojas: Paralela, Bahia e Salvador.

Apesar de não ter emitido uma nota oficial explicando os motivos do fechamento dos espaços nos centros de compras, a empresa, em seu site oficial, aponta que ainda há uma loja em funcionamento na capital baiana, localizada em Porto Seco Pirajá.

Além da Bahia, a Nagem opera em outros seis estados da Região Nordeste — com maior parte das suas lojas em Pernambuco — e em São Paulo. A empresa ainda contava com espaços no Pará e no Maranhão, mas que também foram desativados.

A saída da Nagem dos shoppings de Salvador mostra o quanto essas e outras empresas vem sentido o efeito da atuação das lojas on-line, que conseguem executar preços mais em conta em relação a esses espaços. Além disso, os preços dos aluguéis cobrados nos shoppings também vem sendo determinantes para o encerramento das atividades nesses locais.

