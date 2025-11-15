ADEUS
Tradicional rede de eletrônicos encerra lojas em shoppings de Salvador
Após mais de três décadas no mercado, empresa fecha unidades e reforça crise de lojas físicas
Por Yuri Abreu
Empresa com mais de 30 anos mercado de eletrônicos e com forte presença principalmente na região Nordeste, a Nagem encerrou as suas atividades nos shoppings da capital baiana onde tinha lojas: Paralela, Bahia e Salvador.
Apesar de não ter emitido uma nota oficial explicando os motivos do fechamento dos espaços nos centros de compras, a empresa, em seu site oficial, aponta que ainda há uma loja em funcionamento na capital baiana, localizada em Porto Seco Pirajá.
Leia Também:
Além da Bahia, a Nagem opera em outros seis estados da Região Nordeste — com maior parte das suas lojas em Pernambuco — e em São Paulo. A empresa ainda contava com espaços no Pará e no Maranhão, mas que também foram desativados.
A saída da Nagem dos shoppings de Salvador mostra o quanto essas e outras empresas vem sentido o efeito da atuação das lojas on-line, que conseguem executar preços mais em conta em relação a esses espaços. Além disso, os preços dos aluguéis cobrados nos shoppings também vem sendo determinantes para o encerramento das atividades nesses locais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes