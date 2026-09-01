7 de Setembro em Simões Filho destaca protagonismo de estudantes

Com o tema “Equidade: o compromisso que transforma vidas”, a rede municipal de ensino de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, se prepara para o Desfile Cívico de 7 de Setembro. A programação mobiliza diferentes setores da administração municipal e inclui a montagem da estrutura que receberá estudantes, grupos culturais e o público durante a celebração.

Entre as ações que antecedem o desfile está o Concurso Escolar da Independência 2026, que envolveu estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental na criação do slogan e do logotipo que irão compor a identidade visual da programação.

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O vencedor foi o estudante Railan Dias Oliveira Machado, de 10 anos, da Escola Municipal Clarice Ferreira. A frase e o desenho produzidos pelo aluno foram selecionados para representar oficialmente o Desfile Cívico de 7 de Setembro de 2026 e serão utilizados nas peças de divulgação e nos materiais relacionados à celebração.

Estudante Railan Dias Oliveira Machado, de 10 anos, da Escola Municipal Clarice Ferreira - Foto: Arquivo pessoal

Para a secretária municipal da Educação, Heliene Mota, a participação dos estudantes reforça o caráter educativo e coletivo da celebração.

“O 7 de Setembro é um momento importante para nossa cidade e, principalmente, para os nossos estudantes, que têm a oportunidade de participar ativamente dessa construção. O concurso mostra que a educação também se faz com protagonismo, criatividade e pertencimento. Esse trabalho está alinhado ao compromisso do nosso prefeito Del com uma educação cada vez mais participativa, que valoriza nossos alunos e cria oportunidades para que eles expressem suas ideias e contribuam para a construção da nossa cidade”, afirmou.

À frente da organização do evento, a coordenadora do Programa e Projetos Federais, Estaduais e Municipais, Simone Portela, destacou que a preparação para o desfile também integra um processo pedagógico que envolve diferentes setores da sociedade.

“O Projeto Pedagógico do 7 de Setembro é um investimento na formação humana. Ele preserva a memória, fortalece valores, estimula o protagonismo estudantil e demonstra que a educação é capaz de transformar pessoas e, consequentemente, transformar a sociedade”, concluiu.