Aulão Prepara Enem ganha reforço no time de professores

Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador - Foto: Reprodução/Redes sociais

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino da Bahia vão poder contar com mais um reforço voltado aos componentes curriculares cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O professor Éric Barreto, das áreas de Química e Matemática, vai se juntar ao time que comanda o evento na próxima quinta-feira, 6, a partir das 14h, na Arena A TARDE, em Salvador.

O Aulão Prepara Enem, promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), pretende reunir mais de dois mil jovens.

Além do professor Éric, os participantes contarão com o professor Noslen Borges, referência em Língua Portuguesa e dono do maior canal educacional da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em Redação; e Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela UFBA.

O evento também terá a participação do estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Matheus Moreira, que dará dicas de estudos e relatos das estratégias utilizadas para ingressar no Ensino Superior.

Entre as atividades previstas estão aulões temáticos intercalados com momentos de relaxamento, dicas práticas sobre alimentação, documentos obrigatórios, estratégias de leitura, rotina de sono e gestão do tempo.

O encerramento será marcado por um show especial do cantor Rapha Chagas, celebrando o empenho e a trajetória dos estudantes da rede estadual rumo ao Enem 2025.

Realizado com o apoio institucional da Arena A TARDE, o Aulão Prepara Enem integra as ações da SEC voltadas ao fortalecimento da preparação dos jovens baianos para o ingresso no Ensino Superior.