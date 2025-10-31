Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Aulão Prepara Enem ganha reforço no time de professores

Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

31/10/2025 - 14:18 h
Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador
Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador -

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino da Bahia vão poder contar com mais um reforço voltado aos componentes curriculares cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O professor Éric Barreto, das áreas de Química e Matemática, vai se juntar ao time que comanda o evento na próxima quinta-feira, 6, a partir das 14h, na Arena A TARDE, em Salvador.

Leia Também:

Salvador ganha faculdade de negócios com ênfase no impacto social
Simões Filho fortalece ações pela proteção de crianças e jovens
Deputada baiana detona nova PEC aos professores: “Educação vira bico”

O Aulão Prepara Enem, promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), pretende reunir mais de dois mil jovens.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do professor Éric, os participantes contarão com o professor Noslen Borges, referência em Língua Portuguesa e dono do maior canal educacional da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em Redação; e Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela UFBA.

O evento também terá a participação do estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Matheus Moreira, que dará dicas de estudos e relatos das estratégias utilizadas para ingressar no Ensino Superior.

Entre as atividades previstas estão aulões temáticos intercalados com momentos de relaxamento, dicas práticas sobre alimentação, documentos obrigatórios, estratégias de leitura, rotina de sono e gestão do tempo.

O encerramento será marcado por um show especial do cantor Rapha Chagas, celebrando o empenho e a trajetória dos estudantes da rede estadual rumo ao Enem 2025.

Realizado com o apoio institucional da Arena A TARDE, o Aulão Prepara Enem integra as ações da SEC voltadas ao fortalecimento da preparação dos jovens baianos para o ingresso no Ensino Superior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena a tarde Aulão Prepara Enem enem 2025 Rede estadual SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Evento acontece na próxima quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x